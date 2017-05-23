Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о своем состоянии

Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина борется с раком. Девушка полгода назад стала мамой. Это является для нее мощной мотивацией не падать духом на пути к выздоровлению.

Корреспондент Dni.ru связался с Еленой и узнал, как девушка преодолевает сложный период в своей жизни. "Сейчас мое состояние оценивается, как стабильное. Опухоль уменьшилась. Это позволяет мне больше времени проводить дома, с ребенком, а не в больнице. На данный момент я готовлюсь ко второй химиотерапии, она запланирована на завтра. Конечно, эмоциональное состояние после "химии" у меня оставляет желать лучшего. Но, благодаря поддержке родных людей, друзей и тех, кто неожиданно, появился в моей жизни, я не теряю веру в то, что болезнь отступит", – рассказала Елена.

На вопрос о том, обращались ли бывшая участница телестройки за материальной помощью к поклонникам, Елена ответила, что справляется и сама: "Лечение оплачивать помогают друзья. К счастью, они у меня известные и влиятельные. Но дело даже не в деньгах, хотя в моем случае они играют не последнюю роль. Дело в том, что, узнав о моем диагнозе, некоторые люди, с которыми мы не общались годами, вновь появились в моей жизни и озарили ее своим присутствием".

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Фев 24 2017 в 9:57 PST

Звезда телешоу потеряла волосы в результате болезни, но не утратила привлекательности. Елена, как истинная женщина, старается следить за собой, преодолевая сильную слабость и эмоциональное истощение. Подписчики страницы Степуниной переживают за нее и стараются ее поддержать: "У меня подруга переборола эту гадость. Верь и не сдавайся!", "Я так и знала, что когда сбреешь волосы, будешь еще красивее и сексуальнее", "Ты обязательно будешь здорова! Большая молодчина, оставайся всегда на позитиве! Желаю, чтобы эта гадкая болезнь поскорее покинула тебя! Все у тебя будет отлично!".