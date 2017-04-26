Народ молится за больную раком звезду "Дома-2"

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Елена Степунина объявила о том, что больна раком. Фанаты немедленно отреагировали на печальную новость – они поддерживают девушку и молятся за ее выздоровление.

О течении своей болезни Елена Степунина рассказывает на страничке в социальной сети Instagram. Периодически бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" публикует щекочущие нервы фотографии, на которых, к примеру, запечатлен ее костный мозг или ткани злокачественной опухоли, взятой на биопсию.

Едва стало известно о печальном диагнозе Степуниной, многочисленные подписчики бросились оказывать ей поддержку, причем, что приятно, не только в качестве добрых слов, но и материально. Многие фанаты молятся за Елену.

"Леночка, выздоравливайте быстрее! Ради сын и мужа! Ради нас, ваших фанатов!! Мы же будем молиться за ваше здравие!", "Леночка держитесь я верю что вы победите эту болезнь!!!", "Дай Бог, здоровья вам, выздоравливайте!", "Леночка, молись Матронушке. По Ее молитвам происходят исцеления! Милая, я тоже буду молиться о твоем выздоровлении", "Дай бог тебе здоровья, Лена. Ты победишь! Все будет хорошо☝️", "Крепкого Вам здоровья, помолюсь за Вас!!!" – написали пользователи Сети.

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Апр 25 2017 в 4:26 PDT

Напомним, ставшая матерью менее полугода назад Елена Степунина объявила о том, что больна раком, буквально на днях. Она уже приступила к химиотерапии."Привет. Я Лена. Мне 26 и у меня РАК🦀Которому собираюсь надрать зад😈Лимфома медиастинальная средостения", – озвучила свой диагноз экс-участница телестройки.

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Апр 24 2017 в 7:02 PDT

По словам Елены, все началось в феврале, когда она почувствовала боль в груди. Когда она забеспокоилась и обратилась к врачам, те увезли ее в больницу с диагнозом "инфаркт миокарда". Но в клинике опасения медиков не подтвердились.

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Апр 18 2017 в 12:32 PDT

"Мне ставили кучу разных диагнозов и даже хотели выписать с диагнозом "остеохондроз". Но один врач( СПАСИБО ТЕБЕ ВРАЧ) решил проверить отправив меня на КТ( компьютерная томография). И его подозрения сбылись. Это была опухоль. Опухоль средостения. Средостение – это свободное пространство между легкими и сердцем", – пояснила Елена. Сейчас Степунина находится в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н.Блохина и настроена только на победу, заявив, что надерет болезни зад.