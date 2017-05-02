Бывшая жена Вороненкова перехитрила Максакову

Бывшая жена покойного экс-депутата Дениса Вороненкова перехитрила его вдову Марию Максакову. В итоге, оперная дива проиграла миллиард рублей.

Оказалось, что, предвосхищая войну за наследство с Марией Максаковой, бывшая жена Дениса Вороненкова потихоньку переписала квартиры и земли на своих родителей-пенсионеров Александра Плотникова и Людмилу Плотникову. Как компетентно сообщает Life.ru, родители Юлии Вороненковой после смерти своего бывшего зятя стали собственниками двух квартир на Тверской улице – на втором и на 11 этажах.

В данном случае общая стоимость их активов оценивается в 500 миллионов рублей. Совладельцем является и сын Вороненкова, Николай. Также в один миг ставшие миллиардерами пенсионеры теперь обладают трехкомнатной квартирой на востоке Москвы в ЖК "Дом в Сокольниках". Кстати, экс-супруга Вороненкова подала в суд с требованием признать ее несовершеннолетнюю дочь Ксению единоличной собственницей. А уже после смерти бывшего депутата, она экстренно отписала жилье за 40 миллионов своим родителям-пенсионерам.

А еще Александр Плотников является владельцем квартиры на улице Пырьева в элитном районе Раменки. Тут его жилплощадь оценивается в 60 миллионов рублей. Помимо этого, по данным журналистов, Плотниковы получили не менее 100 миллионов рублей от продажи двух квартир на Варсонофьевском переулке, а также на Первомайской улице. Таким образом, вдова беглого экс-депутата Вороненкова, оперная дива Мария Максакова проиграла его бывшей зазнобе миллиард.

В недавнем интервью оперная дива высказала свое возмущение относительно действий бывшей жены Дениса Вороненкова Юлии, подавшей иск о разделе имущества буквально за два дня до убийства экс-политика. При этом вторая жена экс-депутата подчеркнула, что она также могла забрать имущество у бывшей семьи Вороненкова. "Просто на фига мне нужна квартира, где половина тебе не принадлежит?! А ей принадлежит ее супружеская половина и больше ничего", – удивилась Максакова.

Также она упомянула, что жила с Денисом Вороненковым "исключительно по любви". "Хоть два года он был счастлив. Он же ко мне не просто ушел, а прямо ринулся, хотел отогреться возле нормального человека", – заключила она.

