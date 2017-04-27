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Горе Максаковой назвали ее лучшей актерской работой

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Журналист Александр Невзоров весьма жестко прошелся по оперной диве Марии Максаковой, месяц назад потерявшей своего мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. По словам представителя СМИ, горе артистки стало ее лучшей актерской работой.
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Александр Невзоров выразил свою неоднозначную точку зрения во время передачи "Невзоровские среды" в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Речь шла о лицемерии. "...Например, бедняжка Максакова осталась без гонорара, хотя очень… убедительно падала в обморок, рыдала, изображала скорбь, но вот это миллиардное наследство как-то пролетело мимо нее", – заявил Александр Невзоров в беседе с ведущими Ольгой Журавлевой и Виталием Дымарским.

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Когда последний эмоционально вопросил: "Да что вы! Как это мимо меня прошло?", Невзоров подтвердил информацию о том, что Максакова осталась без наследства супруга, и констатировал: "Хотя это была, наверное, все-таки ее лучшая актерская работа".

Напомним, Мария Максакова осталась без многомиллионного наследства своего мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. Имущество убитого в Киеве мужчины досталось его первой семье: бывшей жене Юлии и детям – 19-летнему Николаю и 16-летней Ксении.

Именно первая семья экс-депутата получила наследство, которое оценивается примерно в миллиард рублей, потому что незадолго до смерти Вороненков переписал почти все свои дома, офисные центры, квартиры и земли именно на Юлию и детей от первого брака, по всей видимости, боясь конфискации недвижимого имущества.

В недавнем интервью Мария Максакова высказала свое возмущение относительно действий бывшей жены Дениса Вороненкова Юлии, подавшей иск о разделе имущества буквально за два дня до убийства экс-политика. Ссылку на материал артистка опубликовала на своей официальной страничке в Facebook.

Не осталась в стороне и Ирина Вороненкова, предположительно, золовка Марии Максаковой. "Машенька. Не обращай внимания на меркантильных людей. Они такими были всегда. Люди которые без Дениса ни чего из себя не представляли. Ни тогда. Ни сейчас", – написала, возможно, сестра Дениса Вороненкова.

Максакова с возмущением ответила: "Ириша, но дойти до такого?!" Вороненкова постаралась успокоить кипящую от эмоций певицу. "Меня это ни сколько не удивило. Так было всегда. Из грязи в князи. Как говорится. Есть категория людей, которым все мало. Обидно, что у них даже нет ни капли уважения и благодарности к человеку. Как вообще можно сейчас думать о наследстве и дележке. Ведь его просто уже нет. Его не вернуть. И с ним не поговорить. Мне просто очень обидно за него. Береги себя и Ванечку наша родная. Держись. Мы всегда рядом", – поддержала Марию Ирина. 

Автор: Наталья Аряева27 апреля 2017, 14:57

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