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Шоу-бизнес

Максакова держится из последних сил

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал очередной выпуск передачи "Прямой эфир", посвященный Марии Максаковой. Он признался, что ему жалко ее, и добавил, что она "хорохорится", а на самом деле держится из "распоследних сил".
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На днях в передаче Бориса Корчевникова "Пусть говорят" снова была поднята тема Марии Максаковой и подробностей ее частной жизни. Гости на шоу четко разделились на два лагеря: одни критиковали артистку, ее убитого мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, а другие пытались перекричать первых и поддерживать оперную диву.

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К последним отнес себя журналист и телеведущий Отар Кушанашвили. На своей страничке в социальной сети "Живой журнал" он выразил свое мнение относительно скандального выпуска. "слава не тождественна счастью, она вдова, убили того, кого она любила и про кого ни один, НИ ОДИН человек не говорит ни единого, НИ ЕДИНОГО доброго слова. В стране, и студия “Прямого эфира” не исключение, слишком много людей, злорадствующих по поводу бед, обрушившихся на ММ. Слишком многие люди в моей стране, и студия “Прямого эфира” не исключение, путают два понятия – быть патриотом и быть озлобленным патриотом. Они сбежали с Вороненковым, оставив после себя хаос и смятение, но зато, говорят, ДВ, истый жох-уголовник, преуспел по части тезаврации ( хранение сбережений в виде золота. – Прим.ред.). Ну и что теперь?" – задал риторический вопрос Отар.

Кушанашвили также задался вопросом, что теперь делать Максаковой, жившей, по его мнению, в эфемерном мире, а придется в эмпирическом. "В студии комментировали ее интервью немецким журналюгам, находили, что у нее слишком много гонора и театральщины для убиенной горем бабы, а мне-то как раз кажется, что она хорохорится, такое бывает, когда держишься из распоследних сил", – выразил своем мнение журналист.

В заключение он вспомнил слова певицы, поэтессы и бизнеследи Кати Гордон. "Катя Гордон, последней вошедшая в студию, уверена, что это история любви, я с ней согласный, но с оговоркой, наисущественной. Да, мы все сконструированы для больших дел и сотворены для любви, но сейчас все мы живем в объятиях политики, а это объятия удушающие, эти объятия инифицируют гадким чувством незащищенности, чреватое тем, что даже аутсайдеры превращаются в одержимых, вот что грозит Маше, аминь", – завершил свой пост Отар Кушанашвили.

Автор: Наталья Аряева28 апреля 2017, 15:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

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