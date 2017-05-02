Муж Анны Нетребко: Люди от меня отвернулись

Сегодня, 2 мая, отмечает юбилей известный тенор Юсиф Эйвазов. Певец рассказал о том, каково быть супругом признанной оперной дивы Анны Нетребко.

Несмотря на то, что 40 лет обычно не принято широко отмечать, Юсиф Эйвазов приурочил к юбилею большое интервью. Оперный исполнитель рассказал не только о работе, но и о личной жизни. "С тех пор, как я познакомился с Анной, на меня много чего обрушилось и хорошего, и плохого. В начале, конечно же, было очень много предвзятости, очень много мнений заранее: "вот примадонна притащила своего мужа", – рассказал тенор.

По словам Юсифа, после каждой большой премьеры это предубеждение постепенно спадает. Однако артист старается только наращивать мощности. "У меня будет инфаркт, если я появлюсь на первой музыкальной репетиции, не зная уже всю партию досконально. И от спектакля к спектаклю я забираю все хорошее, избавляясь от плохого. Страшно представить, что бы сделала со мной мировая пресса, если я допустил бы хоть малейшую осечку", – отметил оперный исполнитель.

Эйвазов сообщил, что еще дал ему (а, вернее, лишил) брак с Нетребко. "Я почувствовал, что некоторые люди от меня отвернулись, стали смотреть с испугом. Хотя я абсолютно не изменился в своих человеческих качествах. Видимо, поэтому и могу пережить брак с Анной Нетребко так легко и радостно. Потому что я и она – мы абсолютно нормальные люди. Но обществу нужна "Санта-Барбара". И видя нас, оно ее себе придумывает", – цитирует певца "Российская газета".

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Май 1 2017 в 6:23 PDT

Зашла речь и о его взаимоотношениях с пасынком. "Мы трое – одна семья. Честно скажу, я никогда не думал, что способен полюбить чужого ребенка. Наша первая встреча произошла в Вене. Он только переболел и вышел ко мне в аэропорту такой маленький-маленький, очень уставший. Я взял его на руки, и с того момента мы стали родными людьми. Это был конец апреля 2014 года. Хотя первые полгода он относился ко мне немного с подозрением. Не стану говорить, что я заменил ему отца. Я эту фразу не люблю. И у него есть отец (уругвайский оперный певец Эрвин Шротт. – Прим. ред.), как бы редко он не появлялся в его жизни. Но Тиша полностью доверяет мне и слушается меня беспрекословно. Потому что мама не проявляет к нему строгости: балует его, ласкает. Пока он ребенок, конечно, он мамин мальчик. Но я могу похвастаться тем, что он очень меня любит. Так же, как и я его. Это чудесный ребенок", – рассыпался в комплиментах мальчику Юсиф.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Апр 21 2017 в 5:22 PDT

Конечно же, Нетребко и Эйвазов очень скучают по ребенку, когда находятся вдали от него. Вообще, они обожают вместе проводить свободное время: посещать музеи и кататься на велосипедах. Кстати, Юсиф признался, что они с Анной мечтают о дочери.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Апр 30 2017 в 11:19 PDT

"Надеюсь, я уговорю Аню работать в чуть более спокойном режиме, чтобы у нас было немного больше времени на семью. Хотя, конечно, я понимаю, что она рождена для сцены, она великая певица и актриса. Но еще она и прекрасная жена", – заявил юбиляр.