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Звезда "Битвы экстрасенсов" припугнула Шепелева

Дмитрий Шепелев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Общественность возмущена тем, что Дмитрий Шепелев не дает родственникам Жанны Фриске видеться с ее сыном Платоном. Победительница "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос припугнула шоумена тем, что его поведение может закончиться для ребенка печальными последствиями, страданиями и сложностями.
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Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы запретили Шепелеву выезд за рубеж. Основанием для такого решения послужили жалобы семьи покойной Жанны Фриске, которые никак не могут встретиться с маленьким сыном певицы.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

В отношении Дмитрия может быть возбуждено административное дело, о чем телеведущего предупредили. Отец Жанны сообщил репортерам: "То, что Шепелев полгода не выполнял решение суда, дает нам основание требовать отмены прежнего вердикта (свидания раз в месяц по полтора часа) и добиться более справедливого решения. Полтора часа в месяц – это очень мало".

Сестра Фриске Наталья подтвердила журналистам тот факт, что телеведущий не дает ей видеться с Платоном. Вся семья дико скучает по малышу и уповает на справедливое решение суда.

К обсуждению конфликтной ситуации подключилась ведьма Виктория Райдос, победившая в 16 сезоне "Битвы экстрасенсов". По словам ясновидящей, если Дмитрий не пойдет на компромисс, дело может закончиться плохо для его наследника.

"Тем, что Шепелев не дает видеться сыну с родней по матери, он ему усложняет жизненный путь. Когда мы отрекаемся от своих корней, у нас нет доступа получить всю энергию рода, которая принадлежит нам по праву, – объяснила Райдос. – В данном случае мальчик и так лишен ее, так как Жанны уже нет и она не может дать сыну свое тепло и заботу в физическом мире".

Виктория осудила телеведущего за его нежелание идти навстречу родственникам Фриске. "Там в семье и так очень напряженные отношения, но то, что Дмитрий не выполняет не просто присужденное, а нормальное желание родителей Жанны – это ненормально, – заявила экстрасенс. – Они просят всего полтора часа в месяц. Это немного. Но хоть так он может восполнить эту брешь".

По мнению ведьмы, в этой ситуации примирение необходимо. Она отчасти понимает мотивы Шепелева, отгородившегося стеной от родственников певицы. "Он ведет себя так по причине того, что был серьезный конфликт с отцом Жанны и он до сих пор не завершен, ему мешает сильная обида, но лучше все, что связано с этим, забыть и дать бабушке с дедушкой хоть иногда общаться с внуком, чтобы не лишать Платона родовой энергии", – цитирует Райдос сайт "Комсомольская правда".

Если конфликт продолжится, это негативно скажется на Платоне. "Последствия всей этой тяжелейшей энергетической ситуации могут быть для ребенка очень печальными, – предостерегла Шепелева Райдос. – И не всегда такой "бумеранг“ приходит сразу, порой мы пожинаем плоды семейных распрей спустя годы, но, увы, страдает, как правило, от этого именно ребенок".

Автор: Елена Алешина17 мая 2017, 19:38
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