Звезда "Битвы экстрасенсов" припугнула Шепелева
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы запретили Шепелеву выезд за рубеж. Основанием для такого решения послужили жалобы семьи покойной Жанны Фриске, которые никак не могут встретиться с маленьким сыном певицы.
В отношении Дмитрия может быть возбуждено административное дело, о чем телеведущего предупредили. Отец Жанны сообщил репортерам: "То, что Шепелев полгода не выполнял решение суда, дает нам основание требовать отмены прежнего вердикта (свидания раз в месяц по полтора часа) и добиться более справедливого решения. Полтора часа в месяц – это очень мало".
Сестра Фриске Наталья подтвердила журналистам тот факт, что телеведущий не дает ей видеться с Платоном. Вся семья дико скучает по малышу и уповает на справедливое решение суда.
К обсуждению конфликтной ситуации подключилась ведьма Виктория Райдос, победившая в 16 сезоне "Битвы экстрасенсов". По словам ясновидящей, если Дмитрий не пойдет на компромисс, дело может закончиться плохо для его наследника.
"Тем, что Шепелев не дает видеться сыну с родней по матери, он ему усложняет жизненный путь. Когда мы отрекаемся от своих корней, у нас нет доступа получить всю энергию рода, которая принадлежит нам по праву, – объяснила Райдос. – В данном случае мальчик и так лишен ее, так как Жанны уже нет и она не может дать сыну свое тепло и заботу в физическом мире".
Виктория осудила телеведущего за его нежелание идти навстречу родственникам Фриске. "Там в семье и так очень напряженные отношения, но то, что Дмитрий не выполняет не просто присужденное, а нормальное желание родителей Жанны – это ненормально, – заявила экстрасенс. – Они просят всего полтора часа в месяц. Это немного. Но хоть так он может восполнить эту брешь".
По мнению ведьмы, в этой ситуации примирение необходимо. Она отчасти понимает мотивы Шепелева, отгородившегося стеной от родственников певицы. "Он ведет себя так по причине того, что был серьезный конфликт с отцом Жанны и он до сих пор не завершен, ему мешает сильная обида, но лучше все, что связано с этим, забыть и дать бабушке с дедушкой хоть иногда общаться с внуком, чтобы не лишать Платона родовой энергии", – цитирует Райдос сайт "Комсомольская правда".
Если конфликт продолжится, это негативно скажется на Платоне. "Последствия всей этой тяжелейшей энергетической ситуации могут быть для ребенка очень печальными, – предостерегла Шепелева Райдос. – И не всегда такой "бумеранг“ приходит сразу, порой мы пожинаем плоды семейных распрей спустя годы, но, увы, страдает, как правило, от этого именно ребенок".
Наталья Шкулева опубликовала любопытную видеозапись
Анна оказалась совсем не так хороша, как Татьяна
Олимпийская чемпионка дала пресс-конференцию
Четырехлетний отпрыск знаменитостей носит люксовые вещи