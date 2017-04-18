Джигурда снова сцепился с Корчевниковым

Никита Джигурда вновь сцепился с Борисом Корчевниковым. Эпатажный актер и ведущий шоу "Прямой эфир" не нашли общий язык во время беседы на шоу "Прямой эфир" и поскандалили.

Никита и Борис уже давно на ножах. В январе они едва не подрались прямо на съемках передачи. Пытаясь что-то объяснить зрителям, Джигурда принялся размахивать руками, и Корчевников, видимо, расценил это как проявление агрессии. "Руки свои убрал, убрал свои руки понял?!" – выкрикнул ведущий и несколько раз грубо оттолкнул актера. "Бей!" – в ответ подставил щеку Никита. "Да даже руки об тебя марать не хочу", – отмахнулся Борис.

В другой раз, на том же шоу, когда актер принялся эмоционально что-то говорить и кричать на всю студию, Корчевников вновь не выдержал: "Заткнись! – крикнул он Никите. – Ты у меня здесь не будешь говорить!" После того конфликта в СМИ писали о возможном увольнении Корчевникова, а Джигурда высказал мнение, что Бориса таким образом наказали за ссору с ним.

И вот теперь давние оппоненты встретились вновь в тесном пространстве студии "Прямого эфира". 18 апреля в этой передаче опять обсуждали долгоиграющую тему скандального развода Никиты и его теперь уже бывшей жены Марины Анисиной. Также общественность до сих пор пытается разобраться в темной истории, связанной с завещанием погибшей любовницы Джигурды – бизнесвумен Людмилы Браташ.

В ходе эфира Никита, как и раньше, много и эмоционально говорил, забивая других спикеров. Он предоставил собравшимся ряд документов, которые не только не прояснили ситуацию с наследством, но вызвали еще больше вопросов. Бывший директор шоумена Антонина Саврасова-Абрамова заявила, что Джигурда подделал завещание Браташ из-за проблем с деньгами. Тот, конечно же, вспылил и употребил в адрес женщины много нецензурных слов.

За Антонину заступил Борис. "Вам не делает чести то, что вы сейчас здесь говорите", – сказал актеру Корчевников. Далее по ходу шоу они вступали в перепалки. Энергичный Никита периодически вскакивал со своего места, внося хаос в студию. Иногда он даже перекрикивал ведущего. А в какой-то момент Никита не сдержался и нахамил Борису. "Заткнись!" – перебил ведущего актер. "Ты это мне говоришь "заткнись"? – не поверил своим ушам Корчевников. – Сейчас ты заткнешься, понял?! Мне здесь никто не будет говорить "заткнись". Но Джигурда не унимался. "Ты заткнешься на том свете!" – заявил ведущему строптивый актер.

Самое удивительно, что в финале передачи мужчины решили зарыть топор войны и даже обнялись. Таким образом Корчевников и Джигурда дали понять неравнодушным зрителям, что взаимной неприязни не испытывают, а просто не согласны друг с другом по ряду вопросов.