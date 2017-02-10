Джигурда: Скандал усугубил болезнь Корчевникова

Скандально известный актер Никита Джигурда подробно рассказал о своем затяжном конфликте с ведущим шоу "Прямой эфир" Борисом Корчевниковым. Оказывается, они уже несколько лет враждуют, поэтому возмездие было делом времени.

По словам Никиты, пару лет назад между ним и Борисом пробежала кошка. Но не черная, а многострадальная розовая. Однажды светской львице и бизнесвумен Лене Лениной подарили домашнего питомца, которого она в салоне красоты тут же выкрасила в оттенок ядовитой фуксии.



Скандал вышел нешуточный, против хозяйки котенка выступили зоозащитники и требовали ее наказать. А блондинка доказывала, что краска натуральная, безвредная. Мол, в этой истории ни одно животное не пострадало. Джигурда является близким другом Лениной, поэтому в тот момент активно защищал ее по всевозможным ток-шоу от нападок.

Именно тот случай с розовой кошкой и припомнил Никита Борису в своем новом сообщении "ВКонтакте".

"И вИпы и Борюсик за бабки СОВЕСТЬ и ДУШУ продают... А я владею оккультными методами – ставлю блоки и в обратку запускаю бумеранг КАРМЫ... КОРЧЕВНИКОВ несколько лет назад наехал несправедливо и гадко на ЛЕНИНУ за то, что Она котенка, подаренного Ею Алибасову, в специальном салоне безвредной розовой краской покрасила..." – восстановил ход событий Джигурда.

Тогда-то, по мнению Никиты, ведущий "Прямого эфира" неправильно себя повел. "Боренька, науськиваемый ведьмочками редакторшами, перешел грань игрЫ и после моего на него обратного наезда и обвинения в непорядочности, сам назвал себя НЕПОРЯДОЧНЫМ ведущим... Возник скандал, я позвал его за кулисы, чтоб рассказать малышУ, что его может ждать кармический ОТКАТ за непристойное поведение, – сообщил актер. – Он не пошел..."

Джигурда подозревает, что в тот момент он и запустил бумеранг возмездия. "Я был рассержен, поскольку был еще на самом первом его ЭФИРЕ и тогда поддерживал его... Короче, через некоторое время у Борюсика появилась опухоль в районе мОзга... Ему провелИ операцию с трепанацией черепа..." – констатировал артист.

Никита считает, что его оппонент не извлек урока. "Он не сделал выводов и недавно, в грязной, заказной игрЕ моего РАЗВОДА с АНИС, – КОРЧЕВНИКОВ талантливо сыграл на стороне подлецов, "заказавших" менЯ... Ну и скандал в студии, который спровоцировал сам Борис, а повесили на меня, усугубил его болезнь..." – уверен Джигурда.

Уходу Корчевникова из шоу "Прямой эфир" Никита рад. "Ему лучше уйтИ из НЕПОРЯДОЧНОЙ, сортирной версии, когда-то уважаемой программы, – уйтИ, чтобы сохранить ДУШУ, а не продать Ее за баблос! Болезнь Борюсика, по большому счету, – ему сейчас во БЛАГО!!! Я предупреждал БОРЮСИКА не хамить Народному Артисту ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, а тем более не распускать рУки..." – резюмировал эпатажный актер.

Еще Джигурда посвятил Корчевникову, как когда-то другому своему ненавистному оппоненту – телеведущему Андрею Малахову, стихотворение: "Я защищен НЕБОМ/и своей любимицей Землей./Мне жаль щенка БОРЮСИКА, -/он талантливый актер и не подлец, -/но увлекся НЕПОРЯДОЧНОЙ игрОй, -/вот и пришел к немУ – ДЖИГУРДЕЦ!"