Дочь Гогунского пожаловалась на Пугачеву

Девочка рассказала об уроках в мастерской эстрадного искусства Примадонны. Малышке не нравится делать домашнее задание.

Актер из сериала "Универ" Виталий Гогунский, который женился в конце апреля, пришел с женой-моделью Ириной Маирко и дочерью Миланой на национальную телевизионную премию "Дай пять!", организованную LA Group и СТС. Милана не сходила с рук отца и кокетничала с журналистами, среди которых был корреспондент Dni.Ru. Малышке явно нравится повышенное внимание.

Девочка занимается в Мастерской эстрадного вокала Аллы Пугачевой. Правда, Примадонну видит редко. "Она приходит не каждый день, а только на отчетные концерты", – пояснила юная артистка. "Нравится тебе у Пугачевой?" – спросили ее репортеры. "Нет! Надо "домашку" делать, по вокалу много задают!" – пожаловалась Милана. "Мы очень благодарны Алле Борисовне за уроки, что она дает, за потрясающую творческую атмосферу в школе, за внимание", – осек дочь Гогунский.

Как писали Dni.Ru, месяц обучения в школе Пугачевой обходится примерно в 60 тысяч. За эти деньги воспитанникам преподают сольфеджио, обучают музыкальным стилям, диджейству, основам композиции, импровизации и аранжировки.

Среди других предметов – хореография, сценическая речь, психология общения, бальные и современные танцы. Мастер-классы будущим эстрадным кумирам дают участники шоу "Голос" (Эмиль Кадыров) и выпускники "Фабрики звезд" (Михаил Гребенщиков, Елена Терлеева).

"Один из главных законов в профессии – не завидовать успехам коллеги, – объясняет Пугачева на первом занятии. – Еще одна заповедь – не огорчаться из-за провала, пусть он будет стимулом в дальнейшей работе. Главное – любить меньше себя, а больше зрителя". По словам певицы, эти правила актуальны для всех людей, для всех профессий.