Подноготная появления фаворитки Пугачевой в шоу "Голос. Дети"

Зачем Примадонна помогает пробиться 7-летней девочке. И кем на самом деле является отец юного дарования.

Одной из участниц нового сезона вокального проекта Первого канала "Голос. Дети" станет любимая ученица Аллы Пугачевой из ее мастерской эстрадного искусства Recital 7-летняя Алиса Голомысова. "Алла Борисовна с нетерпением ждет эфира с ее выступлением. Конечно, будет болеть за нее. От нашей школы попробовать свои силы решили двое – Алиса и Даниэль Ульбаев. Сначала Пугачева их отговаривала, предлагала немного подождать, подрасти. Устроила с ними беседу, спрашивала: "Уверены, что справитесь?" Все-таки это тяжело, большая психологическая нагрузка для ребенка, особенно для таких маленьких, как они. Да и вообще Алла Борисовна не очень любит подобные конкурсы. Но, пообщавшись с ребятами, поняла, что ее подопечные готовы, выдержат и поражение, и успех", – рассказала педагог Голомысовой по вокалу Нати Абашидзе.

"Вместе с Алисой они выбрали песню, которую та отправила по почте на кастинг, и записали на студии композицию певицы Sia I go to sleep. А в конце посоветовала ей свою "фишку" – с чувством выдыхать нотку. Уже на "Голосе", на репетиции с другими детьми – им этот приемчик тоже понравился – решили его позаимствовать. Вы бы слышали, как Алиса расстроилась, жалобно закричала: "Это ж мое! Моя придумка!", – цитирует Абашидзе портал StarHit.ru



Девочка, которую патронирует Пугачева, непростая. Как говорят, она – дочь сотрудника Департамента образования Москвы по Восточному административному округу Александра Голомысова. Правда, если эта информация окажется достоверной, остается загадкой, откуда, у рядового педагога дополнительного образования, который преподает спортивные бальные танцы, такие деньги. Судя по информации, размещенной на сайте "Дворца творчества детей и молодежи "Восточный", где и числится Александр Голомысов, средняя заработная плата работающих здесь преподавателей составляет 63476 рублей.

Меж тем месяц обучения в дорогостоящей школе Пугачевой обходится примерно в 60 тысяч. За эти деньги воспитанникам преподают сольфеджио, обучают музыкальным стилям, диджейству, основам композиции, импровизации и аранжировки. Среди других предметов – хореография, сценическая речь, психология общения, бальные и современные танцы. Мастер-классы будущим эстрадным кумирам дают участники шоу "Голос" (Эмиль Кадыров) и выпускники "Фабрики звезд" (Михаил Гребенщиков, Елена Терлеева).

В новогоднюю ночь – 2016 в эфире "Первого канала" с подачи Примадонны Алиса Голомысова исполнила хит Дженнифер Лопес Let's Get Loud. "Это тоже мои дети, встречайте новых звезд!" – представила ее Пугачева. А все стали гадать, сколько ей отстегнули за такой пиар. Алиса участвовала в вокальном проекте канала "Россия" "Синяя птица", выходила на сцену Кремля. Можно предположить, что в шоу "Голос" девочка будет в числе фаворитов, ведь все члены жюри прекрасно знают, кто болеет за Алису.