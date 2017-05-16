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Шоу-бизнес

У дочери Даны Борисовой скоро появится брат или сестра

Дана Борисова с дочкой. Фото: instagram.com/danaborisova_official
В семье Даны Борисовой, проходящей лечение в реабилитационной клинике, ожидается пополнение. Беременна любовница бывшего мужа звезды, а значит у дочери телеведущей Полины скоро появится брат или сестра.

Продолжение: Рыдающая Борисова признала свою страшную болезнь
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Радостную новость сообщил ведущий шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов во время телемоста с Борисовой. Бизнесмен Максим Аксенов, у которого сейчас живет Полина, скоро во второй раз станет папой.

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Дана Александровна Борисова Телеведущая

Женщина Валерия, с которой у него была краткосрочная интрижка, беременна. Она устроила сотрудникам Первого канала экскурсию по своей квартире в Испании, показала им большую кровать. Блондинка утверждает, что они с мужчиной виделись не раз и не два, мол, они официально встречались.

"Он мне дарил цветы, водил в ресторан", – рассказала любовница бизнесмена. Предъявила Валерия и справки из больницы, подтверждающие ее интересное положение.

"Я не знаю про него ничего, не знаю, где его искать. Мой ребенок в его планы не входил и не до сих пор не входит", – посетовала девушка и добавила, что Аксенов бросил ее на произвол судьбы и уговаривает сделать аборт. На это Малахов пообещал подарить Валерии коляску.

Борисова сказала, что это ее совершенно не касается. "Я рада за Полину, она хотела братика или сестренку. А меня эта ситуация не трогает", – отмахнулась от беременной любовницы бывшего мужа Дана.

Ранее стало известно, что бывший муж Борисовой Максим Аксенов через суд решил сделать так, чтобы дочь Даны Полина всегда жила с ним. Он утверждает, что не собирается лишать телеведущую родительских прав, просто хочет, чтобы ребенок был при нем.

Супер МЫ✌️����

Публикация от Polina Axenova (@polinaaxenova2007)

В ходе телемоста Дана попросила свою мать не вмешиваться в ее дела с бывшим мужем. Она подчеркнула, что сама разберется с отцом своей дочери и найдет способ договориться о совместном воспитании девочки.

"Мама, замолчи, пожалуйста. Мы общаемся с отцом моего ребенка. Мы с ним все решим. Главное, чтобы я была здорова. Мне необходимо время, чтобы со всем справиться. Я не знаю, что вам рассказывает моя мама. Я сама позвонила Максиму и попросила его : "Забирай Полину. Сейчас ей будет лучше с тобой!" Пожалейте, пожалуйста, Полину", – попросила обеспокоенная Борисова.

Дана боится, что вся эта вынесенная на публику скандальная история негативно отразится на ребенке. "Моя дочь ходит в школу, а дети, как известно, порой бывают жестоки. Я никогда не скажу своей маме спасибо за то, что она втянула в эту историю и во все эти передачи Полину. Никогда больше с матерью общаться не буду. Сейчас я думаю только о своей дочери Полине. Хочу вернуться к своей дочке здоровой, счастливой. Надеюсь, мой ребенок эту программу не увидит", – заявила телеведущая.

Сама она быстро идет на поправку в Таиланде. Специалисты привели Дану в порядок. "Что касается того, что я для себя извлекла, я еще до конца не осознала. Я долго входила в процесс. Не ждала огромных перемен. А сейчас с каждым днем начинаю понимать, что это очень верное решение в моей жизни", – с благодарностью сказала заметно похорошевшая Борисова.

Автор: Елена Алешина16 мая 2017, 20:16
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Дана Борисова оголилась на кинопремьере

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