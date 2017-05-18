Лазарев со странным выражением лица пощупал грудь фанатки

Сергей Лазарев выложил в Сеть пикантную фотографию. На снимке исполнитель явно не сдержал себя при виде аппетитной женской груди.

Сергей Лазарев активно гастролирует и регулярно устраивает встречи со своими фан-клубами, расположенными в разных городах России. Так, востребованный исполнитель побывал во Владимире, где пообщался с многочисленными поклонниками, раздал автографы и сфотографировался. Собственно, одно фото с этой встречи Сергей опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram.

Снимок получился весьма забавным. На фото Сергей Лазарев не удержался и потрогал внушительный бюст своей фанатки. При этом артист сделал весьма смешное выражение лица. "😂😂👀 Встреча с Фан-клубом во Владимире прошла на УРА!! 😂😂👌🏻👌🏻 ну и концерт , конечно же, тоже)) спасибо!! 👏🏻 Завтра Рязань!)))" – подписал публикацию Лазарев.

Фото вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков Сергея. В основном, фанаты с юмором отнеслись к фотографии. "Сережаааа😜😜😜", "Неожиданно😂😂😂😂", "Какое лицо!))Клевое фото получилось! Зависть это конечно нехорошо, но какая девушка здесь не позавидует)", "Фанатки что надо!!! 😉😉😉", "ох шалунишка какой", "Пошлое фото(((... я думаю, девочке было не очень комфортно, но тут же рядом САМ Лазарев... зря", "Серёжка, нереально настроение поднял! 😂😂😂Ну и конечно порадовалась за везучую девочку", – высказали своем мнение подписчики Лазарева.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Май 17 2017 в 3:04 PDT

Ранее певец внес нешуточный переполох в ряды своих поклонников, выложив фотографию своего сына Никиты. "Мы провожаем Пааааапу..." (с) – коротко подписал снимок исполнитель. Примечательно, что на фото малыш прячет лицо за бейсболку. Тем не менее, многочисленные подписчики разом выразили свой восторг и умиление. "Зайчик 😍😍😍😍😍💞", "Как мило😍😍😍❤❤❤", "Большой такой)))модный))) Пускай растёт здоровым и счастливым!!!", "Какой сладкий😻😻", "Чудо)))" – разом умилились фанаты.

Напомним, в конце декабря прошлого года журналистам стало известно, что у Сергея Лазарева есть сын. Популярный артист скрывал этот факт 2,5 года, потому что не хотел предавать огласке свою личную жизнь

