Лазарев рассекретил беременность Гагариной

Сегодня, 27 марта, круглую дату отмечает популярная певица Полина Гагарина. Среди множества поздравляющих артистку особо выделился ее коллега Сергей Лазарев, невольно рассекретивший ее беременность.

Полине Гагариной исполнилось 30 лет. Множество поклонников поздравило артистку с юбилеем. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. В частности, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Лазарев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с именинницей.

"Полинаааааа!!! С Днем Рождения!! 🎈🎉🎂🎊🎁 ты мега-талантливая певица, абсолютный профи в своем деле, замечательный человек и хороший друг! В тебе сочетаются очень много качеств, которые делают тебя уникальной, поэтому любовь многомиллионной аудитории– это абсолютно заслуженно и логично! Я Желаю тебе держать успех за хвост еще много-много лет!! Поздравляю с Днем Рождения, с Выходом новой песни "Драмы больше нет" и конечно с ожидаемым прибавлением в семье... люблю! Уважаю! школа-студия МХАТ Forever))) ❤❤❤🎈🎉🎊🎊😍😍😍" – написал Лазарев.

Пикантность ситуации в том, что Сергей вольно или невольно рассекретил интересное положение Полины, которая тщательно скрывает беременность. Напомним, что на протяжении нескольких месяцев журналисты разных изданий упорно называют Гагарину беременной. Сама певица все отрицает и в соцсетях просит уважать неприкосновенность ее личной жизни.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Мар 27 2017 в 5:25 PDT

Артистка даже попала в скандал из-за этого. Когда недавно отменилось выступление певицы, организаторы сослались на беременность Полины. Однако ее представитель опроверг интересное положение подопечной, потребовав официального опровержения.

Фанаты же пришли в недоумение. "Полина, уже не скрыть Ваше прекрасное состояние – не скрывайте! Гордитесь! Лучше, наоборот, подчеркивайте! А то складывается мнение, что Вы стесняетесь", "Зачем так упорно тогда лезут в публичные профессии за огромным баблом, чтоб так возмущаться фактом, что суют нос в личную жизнь. Сидела бы бухгалтером у себя на родине, никто бы не трогал", "Пост о вмешательстве в Вашу личную жизнь журналистов и любопытных – признак болезни. Идите преподавать в музыкальную школу, вот тогда и будете указывать журналистам, лезть или не лезть в Вашу жизнь", – освистали Полину недовольные пользователи Сети.