Лазарев рассекретил беременность Гагариной
Полине Гагариной исполнилось 30 лет. Множество поклонников поздравило артистку с юбилеем. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. В частности, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Лазарев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с именинницей.
"Полинаааааа!!! С Днем Рождения!! 🎈🎉🎂🎊🎁 ты мега-талантливая певица, абсолютный профи в своем деле, замечательный человек и хороший друг! В тебе сочетаются очень много качеств, которые делают тебя уникальной, поэтому любовь многомиллионной аудитории– это абсолютно заслуженно и логично! Я Желаю тебе держать успех за хвост еще много-много лет!! Поздравляю с Днем Рождения, с Выходом новой песни "Драмы больше нет" и конечно с ожидаемым прибавлением в семье... люблю! Уважаю! школа-студия МХАТ Forever))) ❤❤❤🎈🎉🎊🎊😍😍😍" – написал Лазарев.
Пикантность ситуации в том, что Сергей вольно или невольно рассекретил интересное положение Полины, которая тщательно скрывает беременность. Напомним, что на протяжении нескольких месяцев журналисты разных изданий упорно называют Гагарину беременной. Сама певица все отрицает и в соцсетях просит уважать неприкосновенность ее личной жизни.
Артистка даже попала в скандал из-за этого. Когда недавно отменилось выступление певицы, организаторы сослались на беременность Полины. Однако ее представитель опроверг интересное положение подопечной, потребовав официального опровержения.
Фанаты же пришли в недоумение. "Полина, уже не скрыть Ваше прекрасное состояние – не скрывайте! Гордитесь! Лучше, наоборот, подчеркивайте! А то складывается мнение, что Вы стесняетесь", "Зачем так упорно тогда лезут в публичные профессии за огромным баблом, чтоб так возмущаться фактом, что суют нос в личную жизнь. Сидела бы бухгалтером у себя на родине, никто бы не трогал", "Пост о вмешательстве в Вашу личную жизнь журналистов и любопытных – признак болезни. Идите преподавать в музыкальную школу, вот тогда и будете указывать журналистам, лезть или не лезть в Вашу жизнь", – освистали Полину недовольные пользователи Сети.
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