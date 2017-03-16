Топалов воссоединился с Лазаревым после разрыва с женой

Влад Топалов и Сергей Лазарев воссоединились. Популярные певцы встретились на важном мероприятии – дне рождения матери Топалова.

Отношения между Сергеем Лазаревым и Владом Топаловым, которые, как многим казалось, вдрызг разругались несколько лет назад, постепенно налаживаются. Более того, Лазарев посетил праздник. приуроченный к дню рождения матери Топалова (не стоит забывать, что Влад и Сергей родственники). Об этом стало известно после того, как Топалов опубликовал фотографии с Лазаревым на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Сегодня у моей самой любимой мамочки день рождения! Решили отметить теплым семейным ужином! И сюрпризом приехал еще один любимый член нашей семьи...... Сергей Лазарев большую часть нашей жизни были вот в таком составе!!!! С 1995 года....🙈🙈🙈🙈 Вот так!" – подписал семейные фотографии Топалов.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на воссоединение братьев. "Как же клево видеть вас рядом с Сережей", "молодцы вы семья настоящая семья и никакая жёлтая пресса не сумеет вас разлучить и поссорить .. красавчики так держать", "Как я люблю когда вы вместе ❤️❤️❤️ ", "Очень радостно на душе от этих фото) Здоровья и понимания всей вашей семье!", "Мамочку с днем рождения💐И как же тепло на душе становится, когда видишь любимых "мальчишек", чьими песнями была наполнена вся юность❤" – высказали свои впечатления поклонники.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) Мар 15 2017 в 12:51 PDT

Примечательно, что среди гостей вечера не было супруги Топалова Ксении. Ранее в СМИ появилась информация о том. что пара переживает трудности в семейной жизни. Более того, в первых числах марта некоторые репортеры заявили о том, что Топаловы подали на развод. Как рассказали журналистам в близком окружении Ксении и Влада, они уже давно не живут вместе. Когда супруги поняли, что их чувства начали угасать, Топаловы решили пожить раздельно, однако потом решили оформить развод. Кстати, если приглядеться к свежим фото Топалова, то можно разглядеть отсутствие обручального кольца на безымянном пальце правой руки артиста.