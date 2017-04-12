Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома

Родители покойной певицы Жанны Фриске тщетно надеялись увидеть внука, чтобы поздравить его с днем рождения. По словам отца артистки, его супруга три дня ждала, когда малыша выведут на улицу, стоя под дверью дома, однако этого так и не произошло.

На прошлой неделе исполнилось четыре года сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону. После смерти певицы мальчик живет с отцом. Все бы ничего, однако Дмитрий не позволяет родителям Жанны видеться с внуком. Даже после того, как суд обязал Шепелева давать видеться с внуком родителям Фриске, шоумен стоит на своем. Так, телеведущий не дал возможности родственникам Жанны встретиться с Платоном, чтобы поздравить его с днем рождения.

"Мы так надеялись лично поздравить мальчика! Моя жена три дня с 10 утра до 19 вечера стояла возле дома, где живет Шепелев. В надежде, что Платона поведут в садик или на прогулку, и она его увидит, передаст от нас подарок. Простыла, но ничего не добилась. По тому адресу, который Шепелев указал в органах опеки, ребенка нет. Пристав приходил туда несколько раз – найти не может. В садик тоже ходили – Платона там нет. У меня неважное здоровье. Иногда страшные мысли посещают: увижу ли Платона до своей смерти?" – цитирует отца покойной артистки Владимира Фриске сайт "Комсомольская правда".

Мужчина обратился в службу приставов с требованием принудительно заставить Дмитрия Шепелева дать увидеться с Платоном в день рождения. Но телеведущий проигнорировал запрос. Впрочем, приставы открыли против него судебное производство и пытались выяснить вопрос по телефону. В конце концов, пристав выписал Шепелеву штраф в пять тысяч рублей. Это обычная сумма за административное наказание "неисполнение решения суда".

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Апр 6 2017 в 2:07 PDT

Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Шепелев опубликовал фотографию, на которой запечатлел праздничный пирог, изготовленный в честь дня рождения Платона. Подписчики немедленно отреагировали. "Пусть каждый новый день приносит радость! А этот день для вас пусть будет чудесным, сказочным, волшебным и ярким! Безоблачного вам счастья и больших приятных перемен!", "Здоровья обоим! Пусть все сложится!" – рассыпались в поздравлениях фанаты.