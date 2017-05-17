Шепелеву запретили покидать Россию

Судебные приставы запретили Дмитрию Шепелеву выезд за рубеж. Основанием для такого решения послужили жалобы семьи покойной Жанны Фриске, которые никак не могут встретиться с маленьким сыном певицы.

Несмотря на решение суда, обязавшего Дмитрия Шепелева позволять видеться сыну Платону с родными своей почившей матери, по факту встречи мальчика с семьей Жанны Фриске так и не случилась. Из-за того, что шоумен уклоняется от выполнения решения суда, приставы запретили ему выезд за границу. Пока это ограничение введено лишь на месяц – с мая по июнь, отмечает сайт "Комсомольская правда".

Более того, в отношении Дмитрия Шепелева может быть возбуждено административное дело, о чем телеведущего предупредили. Тогда он вместе с приставом составил график свиданий Платона с родственниками. Однако и тут возникли проблемы. Шепелев и Фриске не могли договориться относительно времени и места встреч: Дмитрий настаивал, чтобы Платон встречался с родными в закрытой комнате, причем со всеми сразу (то есть с бабушкой, дедушкой и тетей), а отец певицы Владимир хотел сводить внука в детский развлекательный центр. Кроме того, Фриске выступил с предложением, чтобы Платон по очереди виделся с родными.

Отец Жанны Фриске объяснил журналистам свою позицию через адвокатов: "Мы настаиваем, чтобы теперь все шло по нашим правилам. То, что Шепелев полгода не выполнял решение суда, дает нам основание требовать отмены прежнего вердикта (свидания раз в месяц по полтора часа) и добиться более справедливого решения. Полтора часа в месяц – это очень мало".

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 19 2016 в 2:18 PST

А еще адвокаты Владимира Фриске обратились в службу судебных приставов с жалобой, что им до сих пор неизвестно местонахождение Платона. Родные певицы переживают, что Дмитрий Шепелев мог вывезти ребенка за рубеж специально, чтобы свидание мальчика с Фриске так и не состоялось.