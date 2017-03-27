Дочь Виторгана дебютировала в театре

Муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган поделился успехами своей дочери от первого брака, Полины Виторган. По словам артиста, 20-летняя девушка сыграла роль Грейси Миллер в спектакле "Приключения Тома Сойера".

"Я всегда ненавидел вводы. Срочные, без репетиций на сцене – втройне. И, по-моему, если не ошибаюсь, срочных у меня никогда и не было. Видимо тебе, моя дорогая @polinavitorgan, пришлось заплатить за мою счастливую в этом смысле судьбу. Поздравляю тебя, дочь моя! Ты умница! То ли еще будет!" – написал актер в микроблоге.

На фото, которое опубликовал артист, девушка запечатлена в длинном клетчатом платье по моде середины XIX века. Исполнительница роли Грейси беззаботно улыбается и прыгает через скакалку.

Фанаты восхитились успехами юной актрисы. "Копия папы", "Она прекрасна. Очень хорошая девочка", "Очень на вас похожа", "У такого папы только такая замечательная дочь", "Вот так надо воспитывать своих детей и радоваться за них...", "Говорят, это счастливый знак, когда дочь похожа на папу. Дочки – они вообще папины! Удачи ей и непроходящей гордости вам", – высказались подписчики.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Мар 27 2017 в 7:56 PDT

Впрочем, Максим любит похвастаться перед подписчиками не только успехами наследников, но и собственными достижениями. Недавно он увлекся спортом и с удовольствием продемонстрировал поклонникам труды каждодневных трудов – подтянутую фигуру.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Мар 14 2017 в 8:56 PDT

У Максима Виторгана двое детей от предыдущего брака с актрисой Викторией Веберг: 20-летняя Полина и 16-летний Даниил. Недавно актер стал отцом в третий раз: ведущая Ксения Собчак в ноябре 2016 года родила ему сына Платона.