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Дмитрия Маликова изуродовали до неузнаваемости

Дмитрий Маликов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Дмитрий Маликов опубликовал в Instagram весьма неоднозначную фотографию. Популярного исполнителя поклонники просто не узнали.
прочитано 34809 раз

Дмитрий Маликов производит впечатление тихого, спокойного и интеллигентного человека. В последнее время популярный исполнитель всего себя отдает музыке – он выступает не с сольниками, на которых поет, а с концертами, на которых играет на рояле. Однако, по всей видимости, чтобы не сказаться совсем скучным для аудитории, Маликов решил взбодрить фанатов и прочую общественность.

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На официальной страничке Дмитрия в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой практически невозможно узнать популярного артиста. На одном его глазу повязка, а лицо обезображено шрамами. "Лучше быть пиратом, чем матросом! (так говорил великий стив джобс) и я с ним согласен!" – гласит подпись к снимку.

Многочисленные подписчики пришли в недоумение, а некоторые и вовсе ужаснулись. "Хороший получился пират)))👌🏼", "Попугая не хватает", "Надоже до неузнаваемости. 😮", "Ох даже не узнала вас🙈", "Я тоже не узнала))) думала Джонни Депп💥", "Ой, я аж испугалась, думаю, что случилось ?? 😲😃✌💕", "НЕТ, ДИМА,ЭТО НЕ ТВОЕ.... ВЕРНИ ВСЕ КАК БЫЛО!))", "А где бутылка рома??😜", "ух ты ! Димочка у меня нет слов фото супер ! классный пират 🤣👍😘 тебя не узнать 💛💛", – выразили свое мнение подписчики.

Впрочем, не все поверили в радикальное преображение Дмитрия Маликова. "да это ж фотошоп, вы чего, люди???? ну приглядитесь)" – обратилась к общественности поклонница популярного исполнителя.

Отметим, что  в недавнем интервью Лере Кудрявцевой на ее программе "Секрет на миллион" Маликов затронул тему своей внешности. В частности, речь шла о его прическе, которая по праву считается визитной карточкой артиста. На вопрос Леры, не хотел ли Дмитрий хоть раз в подстричься, тот развил мысль, что его все устраивает. Далее Маликов поведал, что за своей шевелюрой тщательно ухаживает. Она даже является предметом его гордости.

Автор: Наталья Аряева30 марта 2017, 16:36
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