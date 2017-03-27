Ольга Бузова – своему прошлому: Горите в аду!

Ольге Бузовой предложили расстаться с прошлым двумя способами: отпустить или уничтожить. По словам ведущей "Дома-2", уничтожать – это не ее метод, однако отпуская, она пожелала людям из своего прошлого "гореть в аду".

В интернете набирает популярность короткое видео, на котором журналист берет интервью у Ольги Бузовой. По сюжету, к ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" подходит репортер и вручает ей воздушный шар. "Путь к исцелению найден. Держи воздушный шарик. Он символизирует твое прошлое. У тебя есть выбор. Либо отпустить этот шарик, либо уничтожить его", – предложил журналист альтернативу Ольге.

Та заявила, что уничтожать – это не ее метод. "Хоть это было бы очень приятно, но я не знаю, что значит уничтожать, гнобить, мстить. Этими методами, к сожалению, пользуются другие люди. Я не держу на них зла, потому что это их решение, их выбор. Обидно, что меня тюкают постоянно, не дают мне работать, мешают мне оправиться, забыть все, начать с чистого листа. Как оно случилось, так и должно было случиться. Поэтому я отпускаю вас!" – заявила Бузова и разжала руку.

Воздушный шарик немедленно устремился вверх, и при этом Ольга сказала: "Горите в аду!" Когда камера снова была направлена на Бузову, та картинно возвела руки к небу. "О-о-ой, я это сейчас вслух сказала? Отпускаю вас, будьте счастливы!" – исправилась телеведущая. Но скорее для виду, чем действительно попыталась это сделать.

По мнению большинства поклонников Ольги, речь шла о ее бывшем муже, футболисте Дмитрии Тарасове, который ушел от нее к модели Анастасии Костенко. Напомним, Дмитрий и Ольга оформили развод в декабре 2016 года. В СМИ много ходило слухов, что стало причиной развода. По одной версии, Тарасов мечтал о "нормальной" семье в то время, как Бузова активно строила карьеру. По другой версии, Дмитрий часто изменял Ольге, и у той в конце концов лопнуло терпение.