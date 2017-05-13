Похудевшую Максакову обругали за начало новой жизни

Вдова убитого в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова спустя меньше чем через два месяца после смерти своего супруга вышла в свет. Появившаяся на конкурсе "Евровидение" в коротком черном платье певица произвела настоящий фурор. Впрочем, не всем понравилась скорость, с которой она сняла с себя траур.

Жаркое обсуждение морального облика Марии Максаковой разгорелось на странице российского актера Станислава Садальского, после того, как он выложил фотографию певицы с "Евровидения". "Для того, чтобы действительно начать новую жизнь, нужно избавиться от того, что тянет в прошлое...Просто его отпустить и не жалеть о том, что было... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимок он.

"Жизнь экс-депутата Госдумы Марии продолжается, Мария. Евровидение", – добавил Станислав Садальский, сопроводив свое сообщение хэштегом #жизньпрекрасна. На фотографии Мария Максакова предстала в элегантном коротком черном платье, браслетом и кольцов с массивным черно-белым цветком и туфлях на высоком каблуке. У некоторых пользователей Сети вызвал возмущение как сам факт выхода певицы в свет, так и отсутствие каких-либо признаков скорби по ушедшему мужу.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Май 12 2017 в 10:26 PDT

"Как то быстро однако прошла грусть о смерти любимого мужа... я не считаю что нужно теперь в трауре ходить всю жизнь, но ... месяц наверное , только то и прошёл, а мысли уже что надеть куда сходить", – заметила подписчица. "Господи, что за .... Уже и мужа забыла, еще и полгода не прошло. Раньше в трауре год ходили", – согласилась с ней другая.

"Еще ноги не остыли а она уже в поисках нового лоха !", – возмутился комментатор. "а не она ли его завалила,чтобы жить долго и счастливо?))))", – выдвинул конспирологическую версию один из пользователей Сети.

Впрочем, нашлись среди подписчиков Станислава Садальского и защитники Марии Максаковой. "Может человек все в себе держит ,странные Вы", – предположил один из них. "Она вместе с мужем должна была умереть? Чтобы злопыхателей порадовать?", – поинтересовался другой. "Не судите!!! Кто знает, что у нее в душе?? Странные люди.. Столько гадостей!! Вы все идеальные????", – возмутилась еще одна защитница.

Многие и вовсе воздержались от каких-либо оценок нравственного поведении певицы, сосредоточившись на ее внешнем виде. "Молодец! Отлично выглядит", "А, мне лично нравится! Красивая! И раньше и теперь. Жизнь продолжается!", "Похудела! Выглядит хорошо!", "Похудела очень", – один за другим сыпались комплименты.

Отметим, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который уехал на Украину после появления проблем с законом в России, убили в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийцей оказался бывший боец украинского добровольческого батальона "Донбасс" Павел Паршов, принимавший участие в силовой операции против населения юго-востока Украины. Согласно одной из основных версий, покушение связано с бизнесом бывшего депутата.