Самойлова в восторге от итогов "Евровидения" в Киеве

Российская певица Юлия Самойлова, которую украинские власти не пустили на "Евровидение" в Киев, высказалась об итогах конкурса. Артистка сказала, что довольна финалом "Евровидения".

"Я очень рада, что выиграла Португалия. Сальвадор Собрал, ты великолепен!" – заявила Самойлова на видео, которое разместила на своей странице в Instagram. В подписи к посту певица добавила, что была заворожена голосом португальца. "Волшебный голос и бесспорная победа", – отметила Юлия.

Поклонники согласились с Самойловой и выразили надежду увидеть ее на следующем "Евровидении". "Он лучший и у него самая красивая песня ,в следующем году ждем твоей победы на конкурсе в Португалии", – написал один из пользователей Сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Ред.).

"Юлия! До встречи в Лиссабоне 2018!!!", "Юличка, готовься. следующий конкурс твой. и мы все за тебя", – поддержали певицу поклонники.

Как писали Dni.Ru, в ночь на воскресенье в Киеве прошел финал 62-го конкурса песни "Евровидение". Победу одержал 27-летний представитель Португалии Сальвадор Собрал. Он получил 758 баллов. Второе место у 17-летнего болгарина Кристиана Костова. Третью строчку отдали коллективу SunStroke Project из Молдавии.

Таким образом в следующем году смотр европейской песни пройдет в Португалии. Точные даты и место будут объявлены в скором времени.



