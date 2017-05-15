Сенчина корит себя за случившееся с мужем и сыном

Певица рассказала о грехе, который не может себе простить. Ее гложет чувство вины.

Певица Людмила Сенчина замужем была трижды. Ее первый супруг – солист Ленинградской оперетты Вячеслав Тимошин. "До сих пор себя корю за то, что развелась с первым мужем. Это мой грех, который я никогда себе не прощу. Нужно быть терпимее. Хочется мужику пойти погулять – пусть сходит. Им порой, как свиньям, хочется искупаться в болоте", – рассказала Сенчина.

В браке с Тимошиным в 1973 году у главной Золушки советской эстрады родился сын Вячеслав. Артистка корит себя за то, что недодала ему материнской любви: "Часто ездила на гастроли, он оставался с кем попало. Для меня профессия была самым главным, поэтому я ему говорю: "Прости меня!" И за то, что я развелась, прошу прощения у Славы".

"Чувство вины меня гложет до сих пор. Мир моего сына формировался в отсутствие меня. Привозила подарки, целовала Славу и снова уезжала. Получала за концерт 19 рублей, а нужно было еще свой музыкальный коллектив кормить, поэтому и не создала никакой финансовой подушки для сына", – цитирует певицу газета "Только звезды".

Сын Сенчиной учился на филфаке Ленинградского университета, основал группу "17 пилотов в огне". Сейчас он живет в США. Как писали Dni.Ru, певица призналась: "Иногда я ночью проснусь – и в голову: "Ну что же он там один, в этой Америке?!" Думаю: "Ну как так! Надо было не отпускать!" Тем не менее Сенчина не пытается вернуть сына в Россию. Главное, по мнению певицы, что Вячеслав счастлив на чужбине.

