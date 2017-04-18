После Пасхи Людмила Сенчина покаялась в грехе

Певица Людмила Сенчина стала очередной звездной гостьей передачи Юлии Меньшовой "Наедине со всеми". Артистка покаялась в грехах: она призналась, что не может себе простить развод с первым мужем.

Первым мужем Людмилы Сенчиной был солист Ленинградской оперетты Вячеслав Тимошин. В этом браке у супругов родился сын Вячеслав. Счастливое событие в жизни пары произошло в 1973 году. Однако Сенчина и Тимошин недолго были счастливы. В дальнейшем артистка побывала замужем еще дважды, однако лишь сейчас Людмила может сказать, что разрыв с первым мужем до сих пор не может себе простить.

"Я считаю, что напрасно развелась с первым мужем. У меня есть несколько грехов, которых я себе никогда не прощу… Один из них заключается в том, что я развелась с первым мужем. От добра добра не ищут", – заключила Людмила Сенчина. Артистка добавила, что иногда можно и простить измену своей второй половины.

"Более того, хочешь погулять, погуляй. Это никак не связано с любимым человеком. Иногда мужчин не понять. Они же полигамные люди, и я их не оправдываю. Еще Шекспир писал: "Может ли измена любви безмерной положить конец?" – привела слова известного английского писателя Сенчина.

Зашла речь и о сыне артистки. Сейчас Вячеслав живет в Америке. Будучи 19-летним юношей наследник артистки решил кардинально изменить свою жизнь, и теперь уже на протяжении многих лет благополучно проживает в США. Сенчина регулярно разговаривает с сыном по телефону, но все равно очень скучает.

Она рассказала: "Иногда я ночью проснусь и в голову: "Ну что же он там один, в этой Америке?!". Думаю: "Ну как так, надо было не отпускать". Тем не менее, Сенчина не пытается вернуть сына назад в Россию. Главное, по мнению певицы, что Вячеслав счастлив.

Ранее в другой передаче Людмила Сенчина откровенничала о своей супружеской жизни с певцом, продюсером и лидером группы "Цветы" Стасом Наминым. Артистка призналась, что за многое ему благодарна, но характер у него "жуткий". "Случалось, что я получала от него по фейсу. Да! Мог поднять на руку на меня, стол мог перевернуть. Такой человек темпераментный!" – сообщила Сенчина в передаче "Сегодня вечером".

Отметим, что третьим мужем Людмилы Сенчиной является продюсер, ее концертный директор Владимир Андреев. Их браку уже более 20 лет.