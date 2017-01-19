Людмила Сенчина: Когда же кончится этот кошмар?!

Бывшая жена Стаса Намина считает, что зло потихоньку сворачивается. "Время чумы, затяжная Вальпургиева ночь", – так она отзывается о происходящем.

Людмила Сенчина работает на сцене почти полвека. Она работала в театре музыкальной комедии, была солисткой эстрадного оркестра. Долгое время являлась женой музыканта Стаса Намина и даже работала с ним. Словом, повидала на своем веку всякое. Но то, что на отечественной эстраде начало происходить в 90-х, певицу возмущает.

"В культуре был жуткий период 90-х годов – время чумы, затяжная Вальпургиева ночь, – вспоминает Сенчина. – Вот тогда наводнило эстраду то, что нас с вами обеспокоило. Этого же не было прежде! "О, какие-то тетки в трусах, о, смотри!" – такая была реакция. На новизну купились в основном. Хватали билеты, чтобы увидеть этот цирк. Я смотрела на это и говорила: "Ну, это же кошмар! Что же это делается-то? Когда все это кончится?"

Но она уверена, что бесноваться и царствовать вся эта эстрадная шушера будет недолго. "Зло на эстраде потихонечку сворачивается. Эти люди образовали какой-то кружок и по-прежнему стараются никого никуда не пускать. Это как в семнадцатом году – большевики взяли Зимний и не отдали. Вот и они не отдают свой шоубиз. Я считаю, что этот тесный кружок, этот эшелон, отринувший советское наследие, обречен. Он неизбежно уйдет, и уже уходит, с центральной магистрали на запасной путь", – цитирует Сенчину петербургский интернет-журнал Interessant.ru