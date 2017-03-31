Российской актрисе поставили страшный диагноз

Елена Бирюкова признается, что "почти попрощалась с жизнью". Поэтому рождение второй дочери она до сих пор считает чудом.

Гостем очередного выпуска программы "Секрет на миллион" на канале НТВ, который выйдет в эфир 1 апреля, стала актриса Елена Бирюкова, знакомая по проектам "Саша+Маша", "Одна за всех" и "Счастливы вместе". Вот уже десять лет она живет в гражданском браке с бизнесменом Ильей Хорошиловым. Поклонники и друзья гадают: почему даже после рождения ребенка мужчина так и не сделал звезде предложение?

Несколько лет назад все газеты пестрили заголовками: у Екатерины Климовой и Елены Бирюковой один муж на двоих! Ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева не могла не спросить Елену, как она преодолела этот период жизни, как реагировала на критику в свой адрес, ведь Катя – близкая подруга Бирюковой. Расспросила Лера свою героиню и про двух ее бывших мужей. Елена объяснила, почему не помогает отцу своей старшей дочери, который прикован к постели после инсульта.

Сейчас Елена – счастливая мать, но на пути к семейному благополучию ей пришлось многое преодолеть. В студии программы "Секрет на миллион" она решилась на откровенное признание. Оказывается, Бирюкова почти попрощалась с жизнью, когда врачи ставили ей страшный диагноз и готовили к операции. Поэтому рождение второй дочери актриса до сих пор считает чудом.