Климова: Наше "хочу" часто обходится нам слишком дорого

Актриса Екатерина Климова рассказала о своем отношении к профессии и жизни в целом. Важную роль для нее играет семья.

У Екатерины Климовой четверо детей, которым она уделяет много внимания. Но время на любимую работу – гастроли, съемки, участие в разнообразных проектах – она всегда находит.

"Мы очень далеко ушли от классической модели семьи, когда женщины не могли существовать без мужа и быть самостоятельными единицами. Сегодня они берут на себя очень много: совмещают материнство с карьерой, рожают "для себя" – независимо от того, есть постоянный мужчина или нет", – цитирует актрису журнал Hello!.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Апр 21 2017 в 8:38 PDT

Рассказала она и об опасностях, которые несут сбывшиеся желания. "Наше "хочу" часто обходится нам слишком дорого. Достигнув заветной мечты, мы можем обнаружить, что у нее много побочных эффектов", – уверена Екатерина. "В юности я тоже думала, что жизнь актрисы – это только кинофестивали и высокие каблуки. А оказалось, что это гастроли, большая сумка, пуховик и автобус! Но это мой выбор, и он меня устраивает", – подчеркнула она.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Мар 13 2017 в 1:42 PDT

Говоря о Климовой, нельзя не отметить ее красоту. Звезда же считает, что для актера внешний вид не важен:

"Актерство – это вообще не про красоту".

"Это серьезная психологическая и физическая работа, частые гастрольные переезды, в том числе ночью на автобусах. И если ты не любишь эту профессию, ты в ней не продержишься", – подчеркнула актриса.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Мар 29 2017 в 2:15 PDT

Екатерина отметила, что важнее внешней красоты для актера его внутреннее содержание. "В первую очередь нужно выстраивать свой внутренний мир, постоянно развиваться", – уверена Климова. "Когда ты стоишь перед камерой, главное – не то, как ты улыбаешься, а то, о чем ты улыбаешься", – считает она.