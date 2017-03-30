Климова и Месхи показали смешные фото дочки

Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи стали гостями шоу "Вечерний Ургант". Популярные артисты показали смешные фотографии своей дочери Беллы, а также приняли участие в свадебных конкурсах.

Екатерина Климова и Гела Месхи пришли на шоу Ивана Урганта, чтобы рассказать о своей работе в многосерийном фильме "Волчье солнце", в котором приняли участие. Примечательно, что именно на съемках этой картины у Климовой и Месхи вспыхнули чувства. Когда Гела увидел Екатерину в первый раз, он был буквально поражен ее красотой, поэтому актер постоянно хотел поцеловать партнершу. Вскоре Климова ответила ему взаимностью.

Месхи рассказал, что делал предложение любимой женщине несколько раз. "Мы поехали в Нью-Йорк, я хотел поразить Катю. Наши чемоданы где-то потерялись, мы были маленькие бомжарики... Мы жили рядом с Музеем Гуггенхайма , там был Центральный парк, по которому мы гуляли. Рикша рассказал нам о мостике, где все делают предложения... Недолго думая, я встал на колени. Второй раз я сделал предложение уже во Франции, в Париже, на Эйфелевой башне", – поведал Гела.

В сентябре 2015 года Екатерина подарила мужу дочь Беллу. Ургант показал фотографии девочки общественности. "Улыбка Кикабидзе... Она очень красивая. Она себе нравится ", – сказала Климова. Гела отметил: "Целует себя в зеркале".

А так как супруги шумно свадьбу не отмечали, Ургант предложил им прямо в студии почувствовать себя на грандиозном празднике и продемонстрировал несколько предметов, сделанных специально для свадебных конкурсов. Причем Гела и Екатерина за 30 секунд должны были сами разобраться, что с ними делать. Потом конкурсантам показывали видео с правильным вариантом.

Отметим, что актеры весьма позабавили публику в зале, когда пытались воспользоваться предметами и приладить некоторые к себе. Причем с последними, привязанными к веревке железной крышкой и половником, было настолько все очевидно, что, спустя несколько забавных попыток ударить половником по крышке, супруги прекратили свое участие конкурсе. "Давай лучше не отгадаем? Гел?" – смущенно улыбалась Климова. А потом обратилась к Ивану Урганту: "Нас дети смотрят. Я не ожидала". Завершился конкурс вручением ведущим букета цветов актрисе.