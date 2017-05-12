Овдовешая Максакова решила свою судьбу

Оперная дива Мария Максакова, скорбящая об убитом муже, впервые за долгое время появилась на развлекательном мероприятии. Она посетила второй полуфинал "Евровидения" и рассказала журналистам о своей дальнейшей судьбе.

Овдовевшей Марии Максаковой не позавидуешь, она вмиг лишилась всего: семейного счастья, мужа Дениса Вороненкова, его многомиллионного наследства, благополучной, сытой жизни в России, работы в Гнесинке и в Мариинке, уважения окружающих, не простивших ей побег на Украину.

И даже наполеоновские планы 39-летней артистки по завоеванию мировой поп-сцены рухнули из-за трагедии. Если бы Вороненкова не убили в Киеве, Максакова уже сейчас могла бы блистать на эстраде с хитом "Ты будешь моим", взорвавшим интернет, и даже покорить Европу.

"Написал его тот же самый автор, что и песню для Самойловой, и для Гагариной, и для Гариповой на "Евровидении" – Леонид Гуткин", – сообщила амбициозная исполнительница. У нее уже все было готово для штурма мира попсы.

"Если бы все так резко не изменилось в моей судьбе… Мы ведь собирались продолжать в этом формате, альбом готовили, крупный лейбл собирался его с помпой выпускать… Так что можно считать, что я уже была практически в двух шагах от "Евровидения", ха-ха-ха..." – с горечью сказала Мария, из-за злого рока оказавшаяся у разбитого корыта на Украине.

Однако Максакова не унывает и верит, что у нее еще есть шансы на успех. Артистка решила, что жизнь продолжается. А попасть на песенный смотр для такого профи как Мария не составит труда.

"В Европе нет такого отношения к "Евровидению" как к какому-то судьбоносному, чуть ли не главному музыкально-политическому событию года. Это просто музыкальный конкурс, популярный развлекательный формат, и в этом смысле от "Евровидения", так же, как от сумы и от тюрьмы, не стоит зарекаться. Ну, мало ли, что может в моей жизни произойти?" – рассудила оперная дива.

Вдова Вороненкова привела в пример престарелого артиста, не побоявшегося выступить на конкурсе несколько лет назад. "Учитывая, что ему было на тот момент уже под 80, то у меня еще лет 35 в запасе есть. И мне сложно говорить, что произойдет за эти годы. Видишь, мне казалось раньше, что я знаю, что произойдет завтра, а сейчас я поняла, что нет", – цитирует Максакову сайт "Московский Комсомолец".

Сейчас Мария привязана к Киеву. "Я сейчас, к сожалению, закована в этом материальном пространстве четырех измерений. Придется пока здесь самой дальше соображать, как и куда двигаться, – решила свою дальнейшую судьбу беглая исполнительница. – Так что все может быть – и в жизненных, и в творческих аспектах".

Публикация от Artur Gasparyan (@artur_gasparyan_mk) Май 8 2017 в 3:32 PDT

Максакова дала понять, что жизнь на Украине ее устраивает. И язык она уже выучила практически в совершенстве. "Киев – чудесный город. В нем многие бывали, в том числе и все мои московские друзья, и они точно так же, как и я, любят Киев. Потрясающий город с древней историей, утопающий в зелени. Я очень ждала весну в Киеве. Не думала, конечно, что эта весна принесет мне столько личного горя, но к городу это не имеет никакого отношения, он прекрасен, как всегда… Но жизнь продолжается", – резюмировала Мария, за последний месяц похудевшая на 16 килограммов.