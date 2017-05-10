Овдовевшая Максакова покорила публику языком

Находящаяся на Украине Мария Максакова продолжает будоражить общественность. На сей раз артистка опубликовала видео, на котором бегло говорит по-украински, отчего ее фанаты пришли в восторг.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала видеозапись, сделанную известным светским репортером Артуром Гаспаряном. Сутью ролика стали рассуждения Максаковой об украинском языке..

"Украинский язык изначален. Хочешь-не желаешь, а это придется признать. Я считаю, что любой человек российский, если он хоть чуть-чуть интересуется чем-то, то любить уж точно, и ориентироваться в украинском языке – это еще никому не помешало", – заявила Мария. Далее она прочитала на языке оригинала отрывок из оперы "Запорожец за Дунаем".

Реакция общества не замедлила последовать, после которой Максакова прокомментировала ажиотаж. "Надо же как это всех удивляет, непонятно почему.. когда я выучила первых пять языков– все восхищались, а коли я почала вчити шостий– всі дивуються.." – написала Мария на своей страничке в популярной соцсети.

В комментариях к видео поклонники артистки пришли в восторг от ее украинского языка. "Маша, успехов! Любим и желаем удачи!", "Машенька! Умница и красавица! Восхищаюсь! Люблю! Удачи и успехов!", "Талантливый человек талантлив во всём! Владению 5 языками можно только позавидовать 😍 Если нет способностей, то за всю жизнь и 3 не выучишь, даже очень похожих между собой 😅", "Машенька вы умница , дерзайте", – выразили свое мнение фанаты Максаковой.

Мария не оставила комментарии подписчиков без внимания. "Это обогащает невероятно! Какой красоты язык, читаю Коцюбинского, прямо купаюсь в мелодике речи. Никак не пойму, зачем отрицать очевидное. Просто ленятся, предпочитают поверхностные суждения. Считают, что суржик– это и есть язык, а это совсем не так", – заявила овдовевшая в марте оперная дива.