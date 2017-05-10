Ольга Бузова о своем новом романе

Звезду "Дома-2" задаривают цветами. Однако поклонникам она пока дает от ворот поворот.

Минувший год был для телеведущей Ольги Бузовой сложным. Развод, стресс, переезд в новую квартиру... Но как ей удалось все это пережить?

"С трудом верится, что получилось, – рассказала Бузова. – Мои близкие до сих пор до конца не осознают, как я нашла в себе силы. Просто в какой-то момент поняла, что есть два пути – погрузиться в глубокую депрессию, из которой потом будет трудно выкарабкаться, либо уйти в работу. Активная деятельность меня и спасла, вытащила из тяжелого состояния".

"Сестра и мама круглосуточно были на связи, – продолжила телеведущая. – До сих пор ловлю на себе встревоженный взгляд мамы. Я пережила трудные месяцы, но так должно было быть. Нельзя постоянно пребывать в счастье". Вдвойне тяжело, очевидно, Ольге было потому, что ее частную жизнь обсуждала вся страна.

Она призналась, что долго занималась самоедством и искала причины случившегося. "В какой-то момент я, конечно, думала, что надо было все по-другому устроить. Но теперь понимаю, что не стала бы ничего менять. Я же была счастлива, и эти эмоции у меня никто не сможет забрать. Если честно, порой меня одолевает страх остаться одной. Иногда, когда прихожу домой в два-три часа ночи после съемок и меня встречают три собаки, я думаю: "Господи, а если так будет всю жизнь?!" – цитирует Бузову журнал StarHit.

Новых отношений Ольга не планирует, хотя поклонники задаривают ее цветами, а один даже приезжал знакомиться. "Отправили обратно, – заверила телеведущая. – Пока я не созрела для нового романа. Сейчас замуж не хочу. Всему свое время. Глаза блестят только на работу и интересные проекты".