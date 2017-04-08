Нагиев рассказал Урганту о связи с Бузовой

Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев, которому недавно исполнилось 50 лет, был приглашен на запись популярной передачи. Юбиляр обсудил с коллегой Иваном Ургантом связь с певицей Ольгой Бузовой.

Впервые об отношениях Бузовой и Нагиева заговорили после публикации переписки исполнительницы и телеведущего. После шоумен редко высказывался по поводу связи с певицей. Однако эту тему вновь подняли на передаче "Вечерний Ургант", куда Нагиева пригласили в честь недавнего юбилея.

Ведущий признался, что все еще следит за социальными сетями популярной исполнительницы. Кроме того, Нагиев заявил, что из-за этого не может отказаться от своего смартфона даже на неделю. "Нет, [не откажусь]. До тех пор пока у Ольги Бузовой есть Instagram", – заявил он в ответ Урганту на соответствующий вопрос.

Напомним, недавно ведущий уже высказывался по поводу отношений с Ольгой Бузовой. Он рассказал, что помог исполнительнице в тот момент, когда она разводилась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Фев 24 2017 в 5:20 PST

"Из меня фиговый психолог, я нахожусь в том возрасте, когда плохо видишь – лучше трогать. На сегодняшний день мы с Олей находимся в теплых приятельских отношениях", – уточнил Нагиев. Он добавил, что, говоря о его отношениях с певицей, не стоит "накручивать" и спекулировать на эту тему. "И в тоже время не стал бы их умалять", – отметил ведущий.