Звезд "Дома-2" Гусева и Романец подозревают в обмане

Многочисленные поклонники с большим вниманием следят за развитием отношений звезд "Дома-2" Антона Гусева и Виктории Романец. Влюбленные то сходятся, то расходятся, то снова сходятся, из чего некоторые фанаты сделали вывод, что пара их обманывает.

Не так давно Виктория Романец заявила о разрыве отношений с Антоном Гусевым. Однако не успели многочисленные поклонники расстроиться, как появились признаки того, что влюбленные снова вместе. Фанаты обратили внимание на то, что Виктория и Антон стали появляться в одних и тех же публичных местах (а кто-то их якобы даже видел вместе), оба публиковали фотографии одного и того же кролика. Вследствие всех этих обстоятельств поклонники заподозрили Романец и Гусева в обмане. Якобы влюбленные сымитировали разрыв ради привлечения внимания.

Об этом судачат фанаты пары в социальных сетях. "Гуся и Ромашка пиаратся...", "Да не расставались они ваще!", "Сколько можно считать нас идиотами?????", "Кому мозги пудрят.... Ясно ж как день что все у них гуд", "СТранно они себя ведут... то сходятся, то расходятся... пиарятся, чтоли??", – выразили своем возмущение фанаты. То, что Виктория и Антон снова вместе, подтверждают свежие публикации на официальной страничке Гусева в Instagram. Примечательно, что звезда "Дома-2" запретил оставлять комментарии под фотографиями и видеороликами. А Виктория пошла еще дальше и вообще сделала свой аккаунт закрытым. Поклонники полагают, что звезды "Дома-2" специально сделали это ради того, чтобы те не смогли уличить их в обмане.

Напомним, в середине марта Виктория Романец сообщила, что рассталась с Антоном Гусевым. "О причинах я пока не хочу говорить, это слишком личное. Но могу заверить, что измен ни с моей стороны, ни с его не было", – отметила Виктория.

Однако через некоторое время Романец внесла ясность в свой разрыв с Гусевым. Когда фанаты начали умолять ее снова сблизиться с Антоном, та высказалась на своей страничке, причем весьма жестко. "Дорогие друзья , прошу перестать мне писать о примирении с Гусевым. Мне хочеться с ноги дать каждому , кто об этом говорит. Вы не знаете всей ситуации . И я уверена ни одна бы не связала свою жизнь с предателем. Все рухнуло в один миг. А рухнуло то что?! То , что я сама все сделала", – заявила Романец.

Публикация от ANTON GUSEV ��������@gusevshop.ru�� (@antongusev89) Мар 30 2017 в 4:49 PDT

Влюбленные были вместе с декабря 2016 года. В октябре Гусев расстался со своей супругой Евгенией Феофилактовой, родившей ему сына, и сразу же с головой окунулся в новые отношения.