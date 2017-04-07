Обнародовано неизвестное фото беременной Фриске

Сегодня, 7 апреля, исполняется четыре года сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону. Сестра покойной певицы Наталья опубликовала ранее неизвестную фотографию беременной Жанны.

Не секрет, что после смерти Жанны Фриске ее гражданский муж, шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, забрал их сына себе, несмотря на несогласие родни певицы. Семья Фриске тщетно борется за то, чтобы регулярно видеть малыша, и даже судебное решение, принятое в их пользу по этому вопросу, не изменило ситуации. Более года (минимум) родственники Фриске не виделись с Платоном. По словам сестры Жанны Натальи, Дмитрий Шепелев не отвечает на звонки, потому что заблокировал их номера.

Тем не менее, Наталья, если не лично, то хотя бы через интернет поздравила племянника с четырехлетием. Фриске опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram коллаж, представляющий собой фотографию беременной Жанны и серии снимков маленького Платона. Мальчик удивительно похож на мать.

"Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя...( с днём рождения мой любимый мальчишка!!!❤️ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!!! Тетя бабушка и дедушка очень любят тебя, и всегда помнят о тебе!! Спасибо тебе мой сист за такого мужчину, я тебе обещаю что ты будешь гордится сыном!" – написала Наталья Фриске.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Апр 6 2017 в 2:07 PDT

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям. "С днем рождения Вашего мальчика! Все будет хорошо🙏🏻", "Как на маму похож😘😘😘 С днем рождения Малышик🎂🎂🎂", "Боже мой, какой сладкий малыш❤❤❤Оооочень похож на Жанну✨💖С Днем Рождения, Платоша😍", "Мамочкин принц💕", "С Днем Рождения! :-) Как жаль,что Вы не можете быть вместе! Но ,Вы всегда рядом , не смотря ни на что!" – поддержали Наталью поклонники.

Напомним, 15 июня 2015 года популярная исполнительница Жанна Фриске скончалась от опухоли головного мозга. Смерть артистки стала ударом не только для ее близких и родных, но и для простой публики. Вскоре последовала череда скандальных рассказов подробностей личной жизни покойной певицы, а ее родственники и любимый мужчина Дмитрий Шепелев до сих пор не могут найти общий язык.