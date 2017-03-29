Отец Фриске: Жанне что-то постоянно чудилось

Отец Жанны Фриске дал откровенное интервью. Владимир рассказал о поведении дочери во время тяжелой болезни и сообщил, как тратили деньги на лечение певицы.

Разбирательства между семьей Жанны Фриске и Русфондом продолжаются. Благотворительная организация подала иск с требованием вернуть 21 миллион рублей, оставшихся без отчета. "Мы для суда собрали чеки о тратах – то, что смогли найти. Если бы знали, что придется вот так отчитываться, конечно, сохранили бы больше. Во время болезни дочери было не до чеков... И все же отчет о трате 25 миллионов рублей у нас есть", – заявил отец покойной певицы Владимир.

По словам мужчины, вопреки общепринятой версии, Жанна не давала своего разрешения на то, чтобы часть собранной суммы пошла на лечение онкобольных детей, потому что в то время была уже "невменяема". "Она не осознавала, где находится, какое сейчас время суток, время года. Например, сидела у нас на веранде и по телефону кому-то говорила: "Я сейчас в Америке, в красивом месте, здесь вокруг цветы". Я ей: "Доча, ты в Москве, у нас на веранде!" В ответ растерянно: "А, в Москве…" Временами она мыслила ясно, но это были короткие моменты. Ей что-то постоянно чудилось, мнилось. Я вообще не уверен, что в договоре с Русфондом на проведение сбора денег стоит ее подпись", – цитирует Владимира Фриске сайт "Комсомольская правда".

Как рассказал отец певицы, самой дорогой строчкой расходов была вакцина и клиники в Германии. "Университетская клиника Гамбург-Эппендорф (нем. Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) славится новейшим оборудованием и прогрессивными методами. Плату мы вносили тремя траншами. В общей сложности лечение в Гамбурге обошлось нам в четыре миллиона 351 тысячу рублей. Жанне стало немного получше. Закрепляли результат в немецком реабилитационном неврологическом центре HELIOS Klinik, за обслуживание в котором выложили почти 650 тысяч рублей", – сообщил родитель артистки.

На экспериментальную вакцину против рака "Абдива" выложили в мае 2015 года более 11 миллионов рублей (за 15 ампул). "Причем потом мы вынуждены были отказаться от этой вакцины: после нее у Жанны начинались приступы. Человек из Бельгии привез другое дорогое лекарство для Жанны. Но чеки не сохранили..." – рассказал Фриске. Плюс за лечение в Лос-Анджелесе было уплачено миллион 169 тысяч рублей. "Компания авиаперевозок "Тринити чартер групп" предоставила нам услуги по транспортировке неходячей на тот момент Жанны частным самолетом. Это обошлось в три миллиона 740 тысяч рублей", – отметил Фриске.

Отметим, что изданию семья Фриске представила отчет на сумму более 25 миллионов рублей. Некоторые расходы вызвали у журналистов вопросы. Так, вызов скорой за 25 тысяч рублей, оплата сиделки по десять тысяч в день. Но адвокаты семьи заявили, что на все указанные в списке траты есть чеки.