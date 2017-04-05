Безутешная Лера Кудрявцева: Думать ни о чем не могу
Лера Кудрявцева продолжает поиски своего четвероногого любимца – кота Фофана. Однако настроение у популярной телеведущей хуже некуда, о чем свидетельствуют ее свежие публикации на страничке в социальной сети Instagram. Лера очень переживает, она буквально безутешна из-за того, что все ее попытки отыскать кота безуспешны.
"Объявления расклеены по всему поселку , соседи все в курсе , поскольку у нас частные дома , проблема зайти на чужую территорию , но мы поднимаем на уши всех и ходим, ходим, смотрим , зовём , ночью обошли весь лес , корм насыпали во многих местах , звонят мол видели похожего на Фофу , мы мчимся и тратим время на поимку чужого котика , сегодня весь день " убили " на это 😰оказался не наш :((( не наш в 6 утра и не наш вечером , морально и физически уже конечно сил нет :((", – поведала о своих злоключениях ведущая.
Дошло до того, что Лера даже обратилась к экстрасенсам. "У каждого своя версия 🙈 и каждую версию все равно бегаем , смотрим , стучим , зовём . 😰😰😰 сейчас написали другую версию – мы с мужем соскочили в ночи и пошли опять искать без сил 😭😭😭Руки и ноги отваливаются , короче это ужас 😭" – поделилась своими переживаниями Кудрявцева.
По признанию ведущей, она никогда не предполагала, что потеря кота затмит все ее дела, обязанности и даже работу. "Думать ни о чем не могу . Но мы надеемся 🙏🏽 спасибо вам всем большое за участие !!!! Людей мы можем " не любить " , но своих питомцев любят все ! ❤❤❤" – завершила свой эмоциональный пост телеведущая.
Напомним, о потере домашнего любимца Лера Кудрявцева сообщила многочисленным поклонникам на своей страничке в социальной сети еще неделю назад. Фанаты немедленно отреагировали на объявление телеведущей и постарались, чем могли, помочь. Однако пока поиски кота ни к чему не привели.
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