Валерий Леонтьев: Нож к горлу и плевок в душу

Отечественные знаменитости продолжают выражать свои чувства после теракта, который потряс Санкт-Петербург. Некоторые артисты, в числе которых оказался популярный певец Валерий Леонтьев, не смогли сдержать эмоций.

Сегодня, 4 апреля, в России объявлен день траура по жертвам теракта, который случился накануне в метро Санкт-Петербурга. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.

Отечественные знаменитости живо отреагировали на трагедию. Если вчера у российских артистов практически не было слов из-за зашкаливающих эмоций, то сегодня звезды более разговорчивы. Причем некоторые комментарии и соболезнования наполнены большим чувством. К примеру, весьма эмоционально высказался певец Валерий Леонтьев. "Черный квадрат Санкт-Петербурга. Траурный. Нож к горлу и плевок в душу. Выжить всем, кто пострадал! Вытерпеть всем, кто потерял! Бесконечное сочувствие любимому городу", – написал артист, опубликовав на своей страничке в социальной сети Instagram изображение черного квадрата.

Анфиса Чехова, которая, к слову, находится как раз в Санкт-Петербурге, высказалась: "😢😢😢😢😢 В нашем мире сложно найти справедливость... Скорблю вместе с близкими погибших🙏🏼". А телеведущий и журналист Отар Кушанашвили написал в своем стиле большой пост в аккаунте Instagram. "Я люблю дожди и ветер, я обожаю ПИТЕР с его высочайшим небом, с его Бродским и Боярским, с его антисуетой и атмосферой, которую прочувствовал даже я, кутаисский пария. Никто, НИКТО не имеет права убивать людей, людей убивают только нелюди и трусы, изуверы и ублюдки, шакалы и падаль. Я тот еще паникер, но у меня растут дети, да выросли уже, и я должен, обязан быть собран, и это, в общем, вопрос – что я им могу сказать в такие страшные моменты; без экстатической реакции. Мир в огне, мы допустили это, нет нам прощения, но надо быть сильными, и не становиться навытяжку перед ублюдками, а четвертовать их, и помогать тем, кто попал в беду, и оплакивать тех, кто пал безвинно. Если мы будем вместе, нечисть отступит, а мы нагоним ее и ликвидируем. Соболезную, ПИТЕР", – обратился к жертвам и их родным журналист.