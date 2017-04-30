Лысый Билан рассказал о самочувствии

Поклонники звезды отечественной эстрады Димы Билана не на шутку переживают за состояние здоровья своего кумира. Сам певец своими поступками и внешним видом только подливает масла в огонь.

Не успели фанаты привыкнуть к тому, что их любимый исполнитель сильно похудел и буквально превратился в собственную тень, как он подкинул им новые поводы для переживаний. Неожиданно для всех Дима Билан побрился налысо и уехал в Исландию. Среди поклонников утвердилось мнение – у певца была обнаружена страшная болезнь и он отправился на лечение.

Сам он свою новую экстравагантную прическу объясняет проще и прозаичнее. "Я просто решил: а почему нет? Кто сказал, что я не могу побриться налысо? И я это сделал просто. Не то что для кого-то, а для себя", – цитирует НТВ.Ru Диму Билана. И у "внезапной" поездки в Исландию нашлось свое объяснение. "Я снял ролик недавно, и мне очень хотелось обновиться. Я поехал в Исландию. Ну, это такие поиски приятные абсолютно", – признался певец.

Что же касается болезней, то и тут Дима Билан решил не темнить, а выложил все как есть. Он рассказал, что прекрасно себя чувствует. "Только рука побаливает", – заметил певец. Беспокоят его также хронический гастрит и грыжа. Впрочем, назвать эти болезни редкими или опасными нельзя.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 13 2017 в 11:51 PDT

Напомним, ранее поклонники считали, что подвигла Билана на столь радикальные перемены имиджа серьезная болезнь. Фанаты предположили, что артисту предстоит серьезная операция. Однако продюсер Яна Рудковская заверила, что волноваться не стоит – музыкант всего лишь готовится к новому проекту.