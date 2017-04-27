Джигурда и Анисина показали идиллию после развода

Никита Джигурда показал идиллию с Мариной Анисиной, несмотря на то, что недавно пара оформила развод. Эпатажный артист выложил видео, на котором запечатлены он сам, Марина и их кричащие и счастливые дети.

Между своими неоднозначными перформансами и борьбой с некоей "мафией", в которую якобы вовлечены адвокат Сергей Жорин, некоторые представители СМИ, а также разбирательствами относительно наследства его покойной кумы Людмилы Браташ, Никита Джигурда успевает уделить время и своим детям: восьмилетнему сыну Мик-Анжелю и семилетней Эве-Владе, рожденных в браке с прославленной фигуристкой Мариной Анисиной.

Так, настоящую семейную идиллию Никита представил на суд многочисленным подписчикам, когда опубликовал видео, которое выложил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Я перерезал пуповину, когда великая АНИС рожала наших маленьких, Чудо-БогОв! Поэтому и получил свой приз, как сюрприз, в виде ЛюбвИ – без обывательских оков!" – в свойственной ему стихотворной манере подписал ролик Джигурда.

На записи запечатлен он сам, его бывшая супруга Марина Анисина и их дети. Семья заснята на улице в вечерних сумерках и стала свидетелем салюта. При этом дети артиста и спортсменки радостно кричат и веселятся. Более того, маленькая Эва-Влада пытается даже очень громко исполнить песню на русском языке.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Апр 27 2017 в 2:25 PDT

Видео получило массу лайков и восторженных комментариев. "ваша семья прекрасна несмотря ни на что!!! будьте счастливы! сохраняйте добрые отношения! вы с Мариной прекрасны! ваш союз навека!!!! здоровья вам и вашим близким, Никита!!!", "Хорошенькие))))❤️❤️❤️", "👏💐💐💐😘👍какие Вы все милые! Счастья вам и побед!!!!!" – написали Никите Джигурде подписчики.

Ранее на пресс-конференции эпатажный артист заявил, что несмотряна всякого рода компрометирующие материалы (к примеру, видео, на котором Никита занимается сексом с Людмилой Браташ), он верен Марине Анисиной. "Я не могу изменить Анисиной, и она это знает. Ей клепали доказательства, а она говорила – “покажите видео”. Любовь – это мы. Я сотворил миф, девять лет я доказывал миру, что каждая женщина – это богиня. Марина, я ради нее повенчался, прошел обряды!" – заявил Джигурда.