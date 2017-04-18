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Детям страшно за Никиту Джигурду

Никита Джигурда. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Знаменитый актер и шоумен Никита Джигурда, несмотря на все невзгоды и злоключения, обрушившиеся на него в последнее время, не унывает и рук не опускает. Появившийся на одной из вечеринок король эпатажа дал откровенное интервью Dni.ru.
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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Когда-то Шекспир сказал, что жизнь – театр. Поэтому моя главная роль – в жизни. В театре много народных артистов, которых народ-то и не знает. На самом деле кино и театр – это ловушка, потому что всего лишь иллюзия. А то, что делаю я в жизни, это как раз и есть настоящая роль. Я не даю себе попасть в ловушку, ибо то, что играется на сцене, в кино – подвержено цензуре. Там есть сценаристы, продюсеры, режиссеры. И я, свободный и гениальный артист, должен подчиняться всей этой иерархии? Поэтому я делаю это не в театре, а через телевидение, через массовую форму, пусть и с искажениями, иллюзиями. Я устраиваю по жизни то шоу, которое хочу. На него смотрят наши старшие братья, сотворившие нас по своему образу и подобию, высшая цивилизация, которую называют Богом или богами. Для меня вера в Христа – это реальность, это для меня главное.

Фото: Dni.Ru

Расходились ли Вы на самом деле с Мариной Анисиной или это был пиар?

Я разошелся. Это не пиар. Я объяснял эту ситуацию. Это извечный конфликт Инь и Янь, мужского и женского начала. Я рассказывал на ток-шоу, когда три года назад она поставила условия, чтобы я бросил курить марихуану... Я сказал, ультиматумов не приемлю. Ты хотела встретить мужчину сильнее себя, встретила. Если бы ты тонко подошла к вопросу… Ультиматумов не приемлю, я с тобой развожусь. Я говорю: "Мы в свободных отношениях что ли". Она: "Да". Взяла детей и увезла во Францию... Потом Марина узнала, что я возобновил отношения с Люсей Браташ, а потом ролик увидела, который ей адвокат Сергей Жорин подбросил... Мы развелись натурально. Мы венчались, ее подбивали развенчаться. Я развелся. Я Анисину никогда пальцем не трогал...

Фото: Dni.Ru

Вас считают фриком и клоуном, не обижает ли Вас это?

Я считаю, что Бог поругаем не бывает. Ведь я действительно вмещаю в себя и шута горохового, и творца этого мира, и дерьмо, и бриллиант. Мы – бессмертные частицы в человеческой форме, в так называемом скафандре. Нет, меня ничто не может обидеть.

Как Вы относитесь к тому, что сегодня собирают подписи за Ваше принудительное психиатрическое обследование?

Ну и пусть собирают! Я сходил в институт имени Сербского и успешно сдал необходимые тесты. Анализы оказались нормальными. Слышите? Я нормальный! А вообще, мне скучно играть по чужому сценарию. Зачем я буду это делать?..

У Вас несколько детей от разных браков. Они гордятся отцом?

У меня пятеро детей от трех браков. Ходят слухи, что один не от меня, но все равно я считаю его своим, ведь ребенок ни в чем не виноват. Знаете, когда шла на меня такая атака и ложь, то страшно, конечно, было им. Те дети, которые меня близко знают, любят и души во мне не чают. Я умею играть, прикалываться и быть ребенком, впрочем, как каждый мужчина.

Мик-Анжель-Крист – Ваш сын от Марины. Каким он растет?

Вот, только что с ним говорили по телефону… 

Автор: Людмила Фоканова18 апреля 2017, 12:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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