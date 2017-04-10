На Джигурду обрушился новый удар

Темная полоса в жизни Никиты Джигурды все не кончается. Сначала короля эпатажа бросила жена, потом его лишили гражданства ДНР, а теперь на актера обрушился новый удар: у него собираются отобрать почетное звание.

По информации СМИ, Джигурду собрались выгнать из Союза кинематографистов Украины. Ранее он так гордился своей причастностью к этой стране, и внезапно такой острый нож ему в спину от своих. Поклонники артиста волнуются, как он переживет все свалившиеся на него неприятности.

Секретариат Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ) постановил исключить из объединения Джигурду. Официальными причинами такого решения назвали "антигосударственные высказывания относительно Украины" и получение паспорта Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщает агентство УНН, заявление секретариата союза будет рассмотрено на ближайшем пленуме правления. Тогда-то судьба Никиты и решится.

Примечательно, что скандально известного актера уже лишили гражданства ДНР, из-за которого возник сыр-бор. Паспорт он получил 9 марта, а уже 14 марта глава республики Александр Захарченко назвал выдачу документов Джигурде ошибкой и дал задний ход. Никита посчитал, что такой конфуз произошел из-за его слов о том, что ДНР – это часть Украины.

Напомним, Джигурда опубликовал запись, в которой объяснил, что он, едва получив паспорт ДНР, стал напирать на то, что ДНР – это часть Украины. Он просил переименовать Донбасс в Донецкую Народную Республику Украины.

Более того, Никита предложил ввести в ДНР два государственных языка – русский и украинский. Мол, все это надо сделать для того, чтобы по всему миру перестать считаться "сепаратистами". Согласно сообщению Джигурды, на высочайшем уровне республики ему ответили, что "они" не Украина, а часть Новороссии. Тогда Никита не растерялся и предложил провести референдум, после чего и лишился гражданства ДНР.