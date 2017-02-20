Кушанашвили больно от увольнения Корчевникова

Отар Кушанашвили высказался относительно увольнения Бориса Корчевникова из передачи "Прямой эфир" и замены его на Дмитрия Шепелева. По словам Отара, это он должен был вместо Бориса встать у руля ток-шоу и ему больно за друга.

В СМИ продолжают обсуждать будущее Бориса Корчевникова, которого якобы увольняют из передачи "Прямой эфир". При этом ходят слухи, что Бориса заменит Дмитрий Шепелев. Несмотря на то, что разговоры ходят больше недели, Корчевников все еще ведет ток-шоу. Разъяснил ситуацию журналист и телеведущий Отар Кушанашвили.

Для начала Отар сделал заявление, что это он должен был заменить Корчевникова на шоу вместо Шепелева. Далее журналист признался, что ему тяжело комментировать ситуацию, потому что к Борису Отар относится очень хорошо. "Я не могу комментировать в силу известных причин то весьма, весьма, весьма странное обстоятельство, что Боря Корчевников отлучен будет от исполнения обязательства ведения программы "Прямой эфир" с начала марта. Я просто хочу сказать, что в основе всей этой истории лежит то, какими люди могут быть свиньями. Боря Корчевников – блистательный ведущий, даже лучше меня и лучше того человека, чьи фамилию и имя я не хочу произносить. Боря Корчевников – идеальный ведущий этой программы. Я не знаю, как помочь Боре, потому что, когда руководство канала говорит – в этих разговорах не больше правды, чем живого звука в Кае Метове. А живого звука в Кае Метове никогда и не было. Я знаю, что Борю увольняют. Я знаю это, и мне больно, потому что Боря Корчевников мой друг – был, есть и будет. Я считаю Борю человеком, который уже преодолел болезнь, на которую ссылается пресс-служба канала "Россия 1". Более того, скажу вам: меня выбирали ведущим "Прямого эфира" с…" – в своем стиле сообщил Кушанашвили.

К Дмитрию Шепелеву Отар относится, мягко скажем, негативно. По его мнению, если Шепелев станет ведущим ток-шоу, то "тем хуже для нас". Далее Отар развил свою мысль: "Значит, мое противостояние с телевидением приобретет еще более ожесточенный характер. Потому что Шепелев довел чуть ли не до самоубийства Ольгу Владимировну – маму моей подруги Жанны Фриске. Он не привез ребенка после похорон – чтобы его подержали на руках бабушка и дедушка. Поэтому все разговоры про мораль в его исполнении – это все равно что разговоры Сергея Зверева про натурализм. И я уверяю вас, что пройдет неделя и я дам вам полный комментарий того, как мне предпочли Дмитрия Шепелева только по одной причине: чтобы Константину Львовичу Эрнсту утереть нос, а не потому, что я хуже его".

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Дек 21 2016 в 5:03 PST

По словам Отара, Дмитрия Шепелева выбрали потому, что "он обсуждаемый" и чтобы утереть нос Эрнсту. "Между "Россией 1" и "Первым каналом" соревнование... А отстранение Бориса Корчевникова со ссылкой на его болезнь... Да он здоровее вас всех! Он лучший ведущий на земле. И если Шепелев и правда придет туда, в ту программу, на ту площадку, где его называли ублюдком... Вот такая цена ваша..." – цитирует Кушанашвили "Собеседник".