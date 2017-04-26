Юлия Самойлова: Мы просто забежали в загс и расписались

Юлия Самойлова сообщила о том, что она официально замужем, причем громкой церемонии из этого события они с мужем решили не делать. Певица призналась, что мечтает о венчании и белом платье.

Юлия Самойлова и Алексей Тарант познакомились в интернете. Они переписывались в социальных сетях, а потом решили встретиться. При личном знакомстве они еще больше понравились друг другу. Они вместе уже восемь лет.

"Леша душевный, добрый человек, сопереживающий чужим проблемам. Во мне этих качеств меньше, чем в нем. Иногда он даже одергивает: "Подумай, прежде чем так говорить. Вдруг ты своими словами ранишь человека", – рассказала исполнительница.

Доля журналистов стала настоящим откровением информация о том, что Самойлова и Таран уже три года как официально муж и жена. "Просто забежали в загс и расписались. Я мечтаю о венчании, о свадьбе в белом платье, но пока на это нет времени", – цитирует Юлию Самойлову Woman`s Day.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) Июн 17 2016 в 12:12 PDT

Из родной Ухты певица переехала в Москву. Здесь они с супругом живут уже несколько лет. "После "Фактора А" мы остались в Москве, снимаем квартиру в Химках, занимаемся творчеством, выступаем с концертами. Надеюсь, в мае выйдет альбом. Много песен в нем мы писали с Лешей. У нас такой и семейный, и творческий союз. Мы оба веселые люди, любим улыбаться и верим, что все лучшее у нас впереди. Я всегда говорю: "Хочешь жить счастливо, живи", – уверена Самойлова.

Зашла речь и о "Евровидении". Юлия должна была представлять на Международном музыкальном конкурсе Россию, однако ее планам не суждено было сбыться. Певица так прокомментировала сложившуюся ситуацию: "До последнего я верила, что все наладится. Конечно, узнав, что точно не еду, расстроилась. Но надеюсь, что удастся принять участие в следующем "Евровидении". Весь этот период неопределенности я пыталась не читать и не слушать новостей, а репетировала. Время не прошло даром, у меня появился замечательные вокалисты, которые помогают мне с бэк-вокал, доводят до совершенства нашу песню. Я позитивный человек и стараюсь не унывать. Если была бы нюней, ничего бы у меня в жизни не получилось".