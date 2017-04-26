После разрыва с мужем-миллионером модель возвращается в Россию

После разрыва с мужем-миллионером Валентином Ивановым модель Лиза Адаменко возвращается в Россию. Как полагают злопыхатели, шикарной жизни 18-летней красотки пришел конец.

18-летняя Лиза Адаменко возвращается из Нью-Йорка домой в Красноярск. После скандала, поводом для которого, по словам модели, стало ее избиение мужем, 55-летним Валентином Ивановым, в одном из клубов Нью-Йорка, где он якобы вырвал несколько страниц ее паспорта, модель осталась в Америке, чтобы восстановить документы.

В итоге, пробыв несколько недель в Нью-Йорке, Адаменко наконец получила удостоверение личности, по которому она сможет улететь домой. Об этом журналисты узнали от самой юной манекенщицы. "Мне дали справку, по которой я могу улететь, наконец-то я разобралась с этим! Теперь я могу уехать домой в Красноярск, там мне нужно будет в первую очередь восстановить паспорт", – цитирует Лизу Адаменко Life.ru.

Напомним, Лиза Адаменко вышла замуж за Валентина Иванова летом 2016 года. Но недавно девушка заявила, что супруг якобы жестоко избил ее в ночном клубе. "Я пережила худшие 24 часа в своей жизни, – рассказала модель. – Неожиданно он начал пинать меня своими ботинками, толкать, бить по ногам. Вовремя подоспела охрана и вывела его. После того как все это случилось, я быстро уехала и осталась ночевать у подруги, но у меня очень сильно болела нога. Когда мы все-таки решили обратиться в госпиталь, мы спустились в лобби отеля, а он караулил меня там. Поскольку он вел себя неадекватно, я испугалась и вызвала полицию, меня на огромной полицейской машине привезли в больницу".

Позже Валентин заявил, что у Лизы серьезное психическое заболевание и все ее обвинения – ложь. "Я не представляю, что у нее в голове, – сообщил миллионер. – Несколько дней назад она кричала, что уходит к какому-то мальчику-художнику, потом извинялась на коленях, сейчас вы видите, что происходит. Исходя из этого можно сделать вывод, что человек не совсем нормальный".