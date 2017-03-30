18-летняя модель на коленях просила мужа-миллионера о прощении

Олигарх заявил о сильном психическом заболевании у Лизы Адаменко. По его словам, она "человек не совсем нормальный".

Топ-менеджер крупной нефтяной компании Валентин Иванов и его 18-летняя супруга-модель Лиза Адаменко прожили в браке два года. Лучшие мировые курорты, яхты, замки, рестораны – все было им по карману. Но вдруг волшебная сказка кончилась. Адаменко заявила, что богатый 55-летний муж жестко избивал ее, в итоге она даже оказалась в инвалидном кресле.

Олигарх все это категорически отрицает. "То, в чем она меня обвиняет, – чистая ложь, – говорит Иванов. – У нас не было ни драки, ни выяснения отношений, она просто уехала в компании темных мальчиков и девочек. Наутро я нашел ее, это была двухзвездочная гостиница на окраине города. Я пришел и попросил связаться с ней, а через 15 минут приехала полиция".

Не боится он и заявления, которое Лиза написала на него после похода в клуб: "Это уже лжесвидетельство, которое может обернуться против нее. Тем более, понимаете, она – 18-летний гражданин в клубе в Америке, где в таких заведениях разрешено находиться только после 21 года".

"У нее зафиксировано врачами сильное психическое заболевание, она принимает психотропные таблетки, которые подавляют у нее это чувство ярости. Так вот, тогда весь день она их не принимала, хотя это и хорошо, потому что их нельзя смешивать с алкоголем. Я не представляю, что у нее в голове. Несколько дней назад она кричала, что уходит к какому-то мальчику-художнику, потом извинялась на коленях, сейчас вы видите, что происходит. Исходя из этого, можно сделать вывод, что человек не совсем нормальный", – цитирует Иванова портал life.