Карьера 18-летней модели рушится после скандала с 55-летним мужем
Как говорят, изначально планировалось, что великовозрастный супруг модели Валентин Иванов выделит деньги на съемки клипа, а взамен артистка сделает главной героиней ролика Лизу. Однако после того, как Адаменко обвинила мужа в избиении, Дакота нашла новую актрису.
"Встречайте, вот она моя чикулечка из нового клипа, вопреки некоторым появившимся сегодня статьям (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – написала Дакота в Instagram. – Никаких других "женских ролей" в клипе не будет, соответственно, if you know what I mean. Вот таким вот актерским составом снимаем наше чудо, и сегодня заключительный съемочный день, к нам добавится прекрасный актер (мужского пола). Поэтому очень прошу прессу не звонить мне больше на тему других мифических "героинь", их не ожидается и они не появятся в моих видео-работах. Ну а всем, кому интересны не скандалы и сплетни, а моя музыка и творчество – вы даже нееееее представляете, что мы задумали и какой огненный у нас сценарий".
Бизнесмен подтвердил, что выделяет средства на видеоролик. "Я финансирую все эти видеоклипы, и я решил, что в клипе Риты Дакоты должна сниматься Лиза, – цитирует Иванова Life.ru. – Однако в последний момент нам пришлось искать другую девочку. Это будет хит, который будет самым лучшим хитом в жизни Риты. Поэтому я решаю, кто будет сниматься и где будут проходить съемки. Но здесь Рита сама нашла девушку, которая играет главную роль. Она категорически отказалась работать с Лизой. Рита сказала мне, что с человеком с такими моральными принципами она работать не будет, и я ее в этом понимаю".
Напомним, Лиза вышла за Валентина замуж летом 2016 года. Но недавно девушка заявила, что супруг жестоко избивал ее. "Я пережила худшие 24 часа в своей жизни, – рассказывала модель об одном из таких случаев. – Неожиданно он начал пинать меня своими ботинками, толкать, бить по ногам. Вовремя подоспела охрана и вывела его. После того как все это случилось, я быстро уехала и осталась ночевать у подруги, но у меня очень сильно болела нога. Когда мы все-таки решили обратиться в госпиталь, мы спустились в лобби отеля, а он караулил меня там. Поскольку он вел себя неадекватно, я испугалась и вызвала полицию, меня на огромной полицейской машине привезли в больницу".
Позже Валентин заявил, что у Лизы серьезное психическое заболевание и все ее обвинения – ложь. "Я не представляю, что у нее в голове, – делился олигарх. – Несколько дней назад она кричала, что уходит к какому-то мальчику-художнику, потом извинялась на коленях, сейчас вы видите, что происходит. Исходя из этого можно сделать вывод, что человек не совсем нормальный".
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