Гребенщиков защитил Пьера Нарцисса после скандала с изнасилованием

Участник "Фабрики звезд", певец Михаил Гребенщиков высказался по поводу громкой истории с участием своего коллеги по цеху Пьера Нарцисса. На программе "Говорим и показываем" любовница "шоколадного зайца" обвинила его в изнасиловании.

"С Пьером мы поддерживаем хорошие дружеские отношения, – рассказал Гребенщиков корреспонденту Dni.Ru. – Думаю, это просто провокация в его адрес. Героиня передачи просто захотела прославиться – может быть, позавидовала славе Дианы Шурыгиной. А нашему телевидению нужна новая жертва. Лично на меня она произвела впечатление падшей женщины".

Исполнитель хита "Танцы-обниманцы" охарактеризовал Нарцисса как вполне положительного человека. "У Пьера очень много друзей, которые могут сказать, он очень дружелюбный, общительный, – отметил артист. – Если бы что-то подобное произошло с каким-нибудь дворником, никто не обратил бы внимания. А Пьер Нарцисс – артист, публичный человек – стал заложником этой ситуации".

Для Гребенщикова стало большой неожиданностью, что и в семейной жизни "шоколадного зайца" не все гладко – два года назад он расстался с женой. "Видимо, ему было очень сложно рассказать о своих проблемах. Пьер изображал счастливую семью. А когда в личной жизни мужчины что-то не ладится – конечно, он начинает искать заботы, нежности, искать женщину. Вообще, Пьер – душа компании, очаровательный человек", – отмечает Михаил.

Напомним, в программе "Говорим и показываем" приняла участие радиоведущая Марианна Суворова. Она рассказала, что пришла к Пьеру в гостиницу, чтобы обсудить творческие планы. Беседа продолжалась около пяти часов, затем "шоколадный заяц" изнасиловал ее. "Я испытывала дикую боль, потому что все происходило совершенно диким образом. Все, что я видела – это скомканная простыня и кровь", – призналась девушка.