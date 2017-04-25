Избитая 11-летняя дочь Пьера Нарцисса пригрозила самоубийством

Журналисты продолжают разбираться в скандальной истории, героем которой стал популярный певец Пьер Нарцисс. Выяснилось, что он избивал свою дочь, вынудив ее задуматься о самоубийстве.

Жена 40-летнего "шоколадного зайца" пожаловалась репортерам, что он позволял себе рукоприкладство дома. По словам Валерии Калачевой, Пьер Нарцисс регулярно напивался и избивал ее и маленькую дочь Каролину.

Девочка настолько была расстроена из-за семейных скандалов и непотребного поведения отца, что завела дневник, куда изливала душу. Найдя эти записи, мать разрыдалась, потому что девочка призналась "дорогому дневничку", что задумала сбежать или – что еще страшнее – убить себя.

По словам Валерии, Каролина с раннего детства терпела насилие от Пьера, и это отразилось на ее психике и мироощущении. Калачева предоставила журналистам страницы, на которых детским почерком написана ужасающая исповедь.

"С раннего возраста папа очень издевался над нами, когда я защищала маму, он бил меня, у меня были шишки. Когда я проигрывала в турнирах, он меня тоже бил, у меня тоже были шишки. У меня даже начались проблемы с сердцем, я лечилась у кардиолога, и он сказал мне, что у меня уже проблемы с психикой", – цитирует девочку сайт Life.ru.

Публикация от Каролина - Кристель Калачева (@caroline_kristelle_kalacheva) Сен 23 2016 в 1:43 PDT

Нарцисс отказывался показывать дочь врачам. "Папа меня не лечит, он говорит, что все пройдет и так. Он постоянно подкупал нас подарками, шоколадками, но сейчас я больше не хочу называть отцом этого человека", – категорично заявила школьница.

С родным и чудесным человеком Пьером Нарциссом ❤️ На дне рождении у Максима Александровича Фадеева на его дне рождения �������� поздравляю ����������#karoline#каролина#каролина#деньрождениямаксимафадеева#максимфадеев#максимфадеевлучший#пьернарцисс#пьернарцисс�� #пьернарциссвверее#пьернарциссновыйгодконцертныйзалроссия��������#monisha#monisha.ru#caroline_cristelle_calacheva#каролина_кристель_калачева# Публикация от Каролина - Кристель Калачева (@caroline_kristelle_kalacheva) Май 12 2016 в 6:09 PDT

Малышку не покидали страшные мысли. "Господи, за что мне такая жизнь, лучше бы меня не было. В следующий раз в скинусь с окна", – пообещала как-то раз дневнику Каролина, признавшись, что у нее закончилось терпение.

Переносить ссоры отца и матери у девочки больше не было сил. "Я хочу спокойную жизнь без ссор. Что мне делать? Я знаю, я уйду к бабушке или сбегу. Я что ли виновата? Я не понимаю! О, Господи, что мне делать? Я боюсь драк и живу в страхе", – поделилась с бумагой своим криком о помощи дочка Нарцисса.

Публикация от pierrenarciss (@pierrenarciss) Дек 19 2015 в 1:04 PST

Ранее бывшая жена артиста сообщила акулам пера, что Пьер позволял себе рукоприкладство. "Он пил, каждый день, каждую ночь. Где он пил, там он и засыпал", – с ужасом вспоминает Валерия. В состоянии алкогольного опьянения Нарцисс становился неуправляемым. "У него случались обострения, он загорался, как вспышка и пускал в ход кулаки. Муж врывался в комнату, начинал кричать, бить меня", – пожаловалась экс-супруга певца.

Когда за бедную женщину заступалась маленькая дочь, от отца доставалось и ей. "Каролина просыпалась и пыталась его утихомирить, кричала: "Не трогай, пожалуйста, маму!" После чего дочь получала кулаками ударов шесть-восемь, со всей силы", – рассказала Калачева.

Family ! Публикация от pierrenarciss (@pierrenarciss) Авг 29 2015 в 11:56 PDT

Устав от побоев, Валерия развелась с певцом. В данный момент бывшая жена планирует лишить Нарцисса родительских прав и просит помощи у представителей органов опеки, правоохранителей и юристов.

Напомним, это далеко не первый и не единственный случай избиения Калачевой Нарциссом. В 2005 году, когда влюбленные еще не состояли в браке, беременная от певца Валерия, которая являлась студенткой Международного университета экономики и права, обратилась в милицию с заявлением. Она пожаловалась, что Пьер словесно угрожал ей убийством и причинил серьезные телесные повреждения. Тогда с Нарцисса до окончания разбирательств была взята подписка о невыезде. Вскоре любовники помирились, и Валерия забрала заявление.