Москвич в женском платье выпал из окна 9-го этажа

У подъезда одной из многоэтажек на Нахимовском проспекте обнаружено тело 21-летнего парня, одетого в женскую одежду. Установлено, что молодой человек погиб при падении с высоты девятого этажа, передает РЕН ТВ.

Как рассказали правоохранители, незадолго до трагедии юноша распивал алкогольные напитки со своим соседом по съемной квартире и с еще одним знакомым. Во время застолья возник конфликт, в результате которого, по словам участников посиделки, парень и покончил с собой.

По словам соседа, юноша употреблял сильнодействующие гормоны, влияющие на психику. Это было необходимо для подготовки к операции по смене пола.