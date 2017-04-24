Звезда "Дома-2" укоротила нос назло жениху

Катю Гужвинскую измучили оскорбления. Она решилась на пластику, чтобы стать красоткой.

Катя Гужвинская – звезда шоу "Дом-2" – недавно покинула скандальный проект. Ушла она оттуда вместе со своим молодым человеком Владимиром Гаути. Как вспоминают очевидцы, телестройку они покинули взявшись за руки и поклявшись друг другу в любви. Сняли в Москве квартиру и стали строить рай в шалаше.

И вдруг Володя сообщил возлюбленной, что надумал изменить форму носа. После ринопастики Гаути стал необычайно привлекательным и решил, что его девушка должна быть богиней красоты. Он начал упрекать Катю, что она, мол, недостаточно мила и умна. Но самая главная претензия к девушке заключалась в том, что у нее неприлично большой орган обоняния – "нос обухом".

Катя не могла вынести таких оскорблений, расплакалась и решила порвать с Владимиром. Правда, жилье молодые люди продолжали снимать вместе – денег на то, чтобы разъехаться, не было. Но Гужвинская все-таки задумалась над упреками Гаути и обратилась к пластическому хирургу Гайку Бабаяну с просьбой сделать из нее невозможную красавицу. После анализов было решено отрезать все лишнее, чтобы нос обрел идеальные пропорции.

"Операция прошла успешно, но о результатах можно будет говорить только спустя несколько недель, когда cпадут отеки на лице и будет снята повязка, – рассказал Dni.Ru знакомый с парой бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев. – Реакция Володи Гаути пока не известна. Но это один из немногих случаев, когда девушка сделала операцию из вредности, назло своему молодому человеку, чтобы доказать, что она тоже красивая".

